Freie Kunst bekommt weniger vom Kuchen

Die Sozialdemokraten waren am Montag an der ersten Kantonsratssitzung des neuen Jahres im Dilemma. Ihre Kulturministerin Jacqueline Fehr hatte eine Erhöhung des Jahresbeitrages für das Theater Kanton Zürich von 2,0 auf 2,3 Millionen Franken beantragt.

Eigentlich wäre dies Grund für ein überzeugtes linkes Ja, doch der Antrag hatte einen grossen Haken. Fehr kündigte nämlich an, dass der Regierungsrat im Gegenzug den Beitrag an die freie Zürcher Kulturszene im gleichen Umfang kürzen werde. Begründung: Die kantonalen Kulturausgaben dürften trotzdem gesamthaft nicht ansteigen.

Im Kantonsparlament war man sich gestern einig, die professionelle Zürcher Wanderbühne hatte sich die Erhöhung verdient – mit einer neuen strategischen Ausrichtung und durch gute Arbeit, die in den letzten beiden Jahren vom Publikum honoriert worden ist. Der erhöhte Theaterkredit wurde denn auch mit 168 zu 1 Stimmen gutgeheissen.

Kulturschaffende aushungern?

Doch die SP, und mit ihr die Grünen, die EVP, die Grünliberalen und die Alternativen stimmten dem neuen Betriebsbeitrag nur unter Protest zu. Die Kürzung des Beitrags für freie Kulturschaffende ist für Karin Fehr Thoma (Grüne, Uster) inakzeptabel: «Es geht nicht an, dass wir Kulturschaffende gegeneinander ausspielen.» Für die Alternative Judith Stofer (Zürich) ist die Kürzung «beschämend», für Christoph Ziegler (GLP, Elgg) ein «Wermutstropfen», und bei Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffikon) hinterlässt sie einen «schalen Nachgeschmack».

Die Alternative Laura Huonker (Zürich) sprach gar vom «Aushungern der innovativen Köpfe», und Eva Maria Würth (SP, Zürich) erinnerte daran, dass die Kulturausgaben in einer Gesellschaft ein Gradmesser der Freiheit seien. Sie alle beliessen es bei ihrer Kritik und stimmten dem Betriebsbeitrag für das Theater Kanton Zürich zu – und damit indirekt auch der Kürzung bei den freischaffenden Künstlern.

«Es geht nicht an, dasswir Kulturschaffende gegeneinander ausspielen.»





Karin Fehr Thoma, Grüne

Nur einer störte die Einigkeit mit einer Nein-Stimme: Andrew Katumba (SP, Zürich). Er sei zwar auch für den höheren Beitrag an das Theater Kanton Zürich, doch nicht um jeden Preis: «Dieser Umverteilung von unten nach oben kann ich nicht mehr zustimmen.» Die Unterstützung von sperrigen und unkonventionellen Künstlern ohne Lobby habe für ihn höchste Priorität.

«Theater sollten sich am Markt orientieren»

Die bürgerlichen Redner gingen in ihren Voten kaum auf die angekündigte Kürzung für die freie Szene ein, sondern lobten vor allem die Zürcher Wanderbühne, zum Beispiel Cäcilia Hänni (FDP, Zürich). Sie hob vor allem den Eigenfinanzierungsgrad des Theaters von über 40 Prozent hervor. Dieser sei ausserordentlich hoch für eine subventionierte Bühne. Auch Hans Egli (EDU, Steinmaur) zollte dem Theater seine Anerkennung. Für ihn ist allerdings die Kulturförderung keine vordringliche Staatsaufgabe: «Theater sollten sich am Markt orientieren müssen.»

Die Direktorin des Inneren, Jacqueline Fehr (SP), wehrte sich postwendend: «Die Förderung der Kultur ist selbstverständlich eine Staatsaufgabe, die sogar in der Kantons- wie in der Bundesverfassung festgeschrieben ist.»

Geld für neue Infrastruktur

Neben einem höheren Betriebsbeitrag – gesichert bis 2024 – bewilligte das Kantonsparlament auch einen einmaligen Beitrag aus dem Lotteriefonds von 900'000 Franken an die Erneuerung der Infrastruktur. So will die Wanderbühne für Freilichtaufführungen eine neue wetterfeste Beleuchtungsanlage, weitere technische Ausrüstung, bequemere Stühle und einen neuen Lastwagen anschaffen. Ursprünglich hatte das Theater Kanton Zürich dafür zwei Millionen Franken beantragt, ein Betrag, den der Regierungsrat heruntersetzte. (Tages-Anzeiger)