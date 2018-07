Frust und Powerplay

Vor den Wahlen war die SP noch für das Stadion

Heute entscheidet der Gemeinderat, ob das Zürcher Stimmvolk über ein neues Fussballstadion sowie eine Genossenschaftssiedlung und zwei Hochhäuser auf dem Hardturmareal abstimmt. Dafür braucht die Vorlage mindestens 63 der 125 Gemeinderatstimmen. Die Befürworter SVP, FDP, EVP und GLP haben aber bloss 56 Stimmen. Doch die linken Parteien, die dem Projekt mehrheitlich kritisch gegenüberstehen, werden die fehlenden Stimmen liefern. Sie möchten, dass das Volk über das Projekt befinden kann.



Gestern rührten die verschiedenen Interessengruppen die Werbetrommel. Die Fussballvereine GC und FCZ schalteten Zeitungsinserate. Die Initianten von «Ja zum Stadion» verkündeten, dass 1500 Personen einen Unterstützungsaufruf unterzeichnet hätten. Und auch die Gegner, wie etwa die Grünen des Wahlkreises 4 + 5, meldeten sich: Man habe einstimmig die Nein-Parole beschlossen.



Dass es im Parlament so knapp wird, hatte vor wenigen Monaten kaum jemand erwartet. Eine Auswertung der Online-Wahlhilfe Smartvote zeigt: Fast 80 Prozent der später gewählten Gemeinderäte befürworteten vor den Wahlen die Vorlage. Nur in der AL-Fraktion (30 Prozent dafür) fand das Projekt keine Mehrheit, die Grünen (56 Prozent) waren knapp dafür. Bei der SP sagten drei von vier Gemeinderäten «eher Ja» oder «Ja».



Dann errang die SP einen deutlichen Wahlsieg, und das Geschäft wurde in der zuständigen Finanzkommission behandelt. Da forderten die fünf SP-Vertreter plötzlich eine grundlegende Änderung des Projekts: Die zwei Hochhäuser müssten weg, an ihre Stelle sollte eine genossenschaftliche Blockrandsiedlung kommen. Damit kam die SP in der Kommission nicht durch, weil sich die Grünen und die AL der Stimme enthielten. Und so entschied Kommissionspräsident Urs Egger (FDP) die Pattsituation zwischen den fünf Bürgerlichen und den fünf SPlern.



SP-Kehrtwende befremdet



Weshalb änderte die SP ihre Meinung? Als sie den Smartvote-Fragebogen ausgefüllt habe, seien zu wenig Fakten bekannt gewesen, sagt Gabriela Rothenfluh: «Insbesondere die angestrebten 4,5 Prozent Rendite bei den Wohnungen stören mich sehr.» Rothenfluh sagte damals noch «eher Ja» zur Vorlage – «vor allem, weil ich finde, dass Zürich ein neues Stadion braucht». Wie Rothenfluh ist auch Pawel Silberring Mitglied der Finanzkommission und hatte die Stadionvorlage früher befürwortet. Auch er sei zum Zeitpunkt der Smartvote-Umfrage unsicher gewesen. «So ist es vielen von uns ergangen», sagt Silberring. In der Tat hatten 24 SP-Gemeinderäte bloss «eher Ja» gesagt und nur 8 «Ja»; 7 sagten «eher Nein» und 4 «Nein».



Von der Kehrtwende der SP zeigen sich Grüne und AL befremdet. Es sei bereits bei der Ausschreibung des Wettbewerbs klar gewesen, was der Gemeinderat erwarte. «Da ist es seltsam, das Projekt so grundlegend zu verändern», sagt Christina Schiller, die für die AL in der Finanzkommission sitzt. Auch als Gegnerin des Projekts ist sie überzeugt, dass das Volk über die Vorlage abstimmen soll. «Für uns war früh klar, dass wir den Stadionbefürwortern die nötigen Stimmen liefern – zumal es auch bei uns überzeugte Befürworter für das Projekt gibt.»



Inzwischen ist man sich auch in der SP einig: Das Stadion und die Türme sollen an die Urne kommen, auch wenn man die Vorlage bekämpfen wird.

Corsin Zander