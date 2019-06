Fry erhöht Eintrittspreis für den Aussichtsturm

Das Schild erstaunte die Besucher des Uetlibergs. Am Fusse des Aussichtsturms beim Hotel Uto Kulm stand zu lesen, dass die «Nutzungsgebühr» von bisher zwei auf fünf Franken erhöht wurde. Mit dem 2017 in Kraft getretenen Gestaltungsplan sei die Uto Kulm AG verpflichtet, die Aussichtsplattform an 365 Tagen im Jahr der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, wird auf dem Schild erklärt. Diese Auflagen hätten zu dieser Preiserhöhung geführt.

Umfrage Sind Sie gewillt, 5 Franken für den Turmeintritt zu bezahlen? Nein

Ja

Abstimmen Nein 88.6% Ja 11.4% 682 Stimmen Nein 88.6% Ja 11.4% 682 Stimmen



Giusep Fry habe den 70 Meter hohen Turm mit Bewilligung auf seinem Grundstück gebaut. Der Bau befinde sich im Privatbesitz und werde auf eigene Kosten betrieben, sagt Uto-Kulm-Sprecher Benjamin Styger. Die Stadt verlange nicht nur, dass der Turm jederzeit zugänglich bleibe, sondern dass auch eine Toilettenanlage für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werde. «Dadurch entstehen uns Mehrkosten, und wir hoffen, diese mit der Erhöhung des Preises decken zu können.»

«Wer auf den Grossmünsterturm will, muss ebenfalls fünf Franken bezahlen. Dort beklagt sich niemand darüber.»Benjamin Styger,

Sprecher Uto Kulm AG

Zwei der fünf Franken für den Eintritt können als Konsumationsgutschein im Restaurant des Hotels eingelöst werden. «Wir überlegen uns zudem, für Kinder keinen Eintritt zu verlangen. Aber das wäre mit einem logistischen Aufwand verbunden», sagt Styger. Dass sich jemand darüber ärgern könnte, für den Turmzutritt Geld zu zahlen, kann er allerdings nicht nachvollziehen: «Wer auf den Grossmünsterturm will, muss ebenfalls fünf Franken bezahlen. Dort beklagt sich niemand darüber.» (Tages-Anzeiger)