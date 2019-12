«Für Nachtruhe zu kämpfen, ist nicht sexy – aber nötig»

«Es ist ein schlechter Witz. Buchstäblich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.» So nennt Lukas Felder von der IG Idaplatz heute Dienstag vor den Medien die geplanten «Mediterranen Nächte» in Zürich. Die Stadt will im Rahmen dieses Projekts Restaurants und Bars im kommenden Jahr versuchsweise erlauben, an bestimmten Wochenenden im Juli und August bis 2 Uhr im Freien zu wirten.

Dagegen hat die Gruppe «Innenstadt als Wohnquartier» Einsprache erhoben. Die Verfügung verstosse gegen die Bundesverfassung, die Umweltschutz- und Lärmvorschriften sowie die bundesgerichtliche Rechtsprechung. Die Mitglieder von «Innenstadt als Wohnquartier» verlangen deshalb, dass das Projekt eingestellt und die entsprechende Anordnung des Sicherheitsdepartements ersatzlos aufgehoben wird.

Sollte die Antwort der Stadt unbefriedigend ausfallen, werde die Gruppe ihre Einsprache an die nächste Instanz – den Bezirksrat – weiterziehen, sagt ihr Sprecher Felix Stocker, Vorstandsmitglied des Quartiervereins Zürich 1 rechts der Limmat.

Einsprache unter Zeitdruck

Zu «Innenstadt als Wohnquartier» gehören neben der IG Idaplatz noch sechs weitere Anwohnerorganisationen und Interessengruppen sowie vier Quartiervereine. Es ist das erste Mal, dass sich so viele Organisationen aus unterschiedlichen Stadtteilen zusammenschliessen, um ihre Forderungen durchzusetzen – und das unter hohem Zeitdruck. «Wir wurden von der Bekanntgabe des Projekts komplett überrumpelt, mussten uns innert Kürze organisieren und Einspracheberechtigte finden», sagt Stocker.

Die Gruppe wirft der Stadt und dem Gemeinderat eine ungebremste Liberalisierung und Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes vor. «Wir wollen eine Politik, die in eine andere Richtung geht. Weg von der Eventisierung», sagt Stocker. Die Anwohner der Innenstadt hätten eine hohe Toleranzgrenze. Was vor Mitternacht geschehe, werde meist gar nicht mehr beanstandet. «Aber wenn es gar keine Spielregeln mehr gibt, dann wird die Stadt für sensible Bevölkerungsgruppen wie Familien, ältere Menschen oder Berufstätige bald nicht mehr bewohnbar.»

Es sei «nicht sehr sexy», für die Einhaltung der Nachtruhe einzustehen, sagt Stocker weiter. Der Druck auf die Wohnquartiere der Stadt steige aber konstant, «und das enorme Echo, das wir von den Anwohnern für unsere Arbeit bekommen, zeigt, dass unser Einsatz wichtig ist.»

Gleichzeitig mit ihrer Einsprache präsentieren die Vertreter der Quartiere einen Katalog, in dem sie die Forderungen für den Erhalt der Innenstadt als Wohnquartier festhalten. Die Liste haben sie heute Dienstag dem Zürcher Stadt- und Gemeinderat überreicht. Unter anderem fordern sie, dass die Nachtruhe nicht weiter eingeschränkt und künftig unaufgefordert durchgesetzt wird – nicht erst nach dem Eingang von Lärmklagen, wie es heute der Fall ist.

Auslagern der Events in Aussenquartiere

Auch solle die Stadt auf die Bewilligung von Aussenwirtschaften in dicht bewohnten Gebieten verzichten, bestehende Boulevardflächen verkleinern und grössere Veranstaltungen auch in Aussenquartiere verlagern, um für eine ausgewogene Verteilung der Belastung zu sorgen. «In der Kernzone herrscht ab Donnerstagabend bis Montagmorgen durchgehend Hochbetrieb. Im Sommer ist es praktisch unmöglich, das Fenster in der Nacht offen zu lassen», sagt Franco Taiana vom Quartierverein Aussersihl-Hard.

«Uriniert wird dorthin, wo der Regen nicht hinfällt und kein Putzwagen durchfährt.»

Francesco Falone,

Einwohnerverein Altstadt links der Limmat

Der Umstand, dass in der Innenstadt während 24 Stunden Billigalkohol auch an bereits Betrunkene verkauft werde, verschärfe die Situation zusätzlich. Die Auswüchse der nächtlichen Eskapaden würden die Anwohner dann am Morgen danach vor ihren Haustüren finden. «Uriniert wird dorthin, wo der Regen nicht hinfällt und kein Putzwagen durchfährt», sagt Francesco Falone, Präsident des Einwohnervereins Altstadt links der Limmat.

Unter diesen bereits sehr angespannten Bedingungen sei es ein absolutes No-go, die Nachtruhe zusätzlich zu verkürzen, sagt Lukas Felder. «Seit 1999 bin ich Mitglied der Arbeitsgruppe gegen Lärmbelastung in unserem Quartierverein. Und es ist in diesen 20 Jahren trotz all unseren Bemühungen immer schlimmer geworden», fügt Charles Weibel hinzu. Die Stadt und der Gemeinderat sollten endlich Massnahmen zum Schutz der Innenstadtquartiere treffen. «Schliesslich stehen nicht wir in der Pflicht, die Nachtruhe zu schützen, sondern die Stadt.»

Mediterrane Nächte auf der Kippe?

Die Einsprache der Gruppe «Innenstadt als Wohnquartier» habe aufschiebende Wirkung für die «Mediterranen Nächte» und könnte den Versuch verzögern, sagt Robert Soos, Sprecher des Zürcher Sicherheitsdepartements. «Sollten die Rechtsmittelverfahren bis Ende Juni nicht abgeschlossen sein, werden die Mediterranen Nächte 2020 wohl nicht stattfinden.» Allenfalls würde das Projekt dann im Jahr 2021 umgesetzt, «ausser eine Instanz kommt zum Schluss, dass der Versuch unrechtmässig ist.»

Soos betont, dass das Projekt keine Idee der Verwaltung oder des Stadtrats ist. «Die Mediterranen Nächte gehen auf ein Postulat des Gemeinderats zurück. Wir haben die Aufgabe, das Postulat umzusetzen.»

Die «Mediterranen Nächte» in Zürich

Die Stadt Zürich will ein vom Gemeinderat breit unterstütztes Postulat umsetzen und während der Schulferien im Juli und August 2020 probehalber sogenannte mediterrane Nächte erlauben. Restaurants und Bars mit Gastwirtschaften im Freien sollen an lauen Sommerabenden erst um 2 Uhr ihren Aussenbereich schliessen müssen. Lautsprecheranlagen und Livemusik sind allerdings nicht erlaubt.

Die verlängerten Öffnungszeiten gelten auch nicht für Restaurants und Bars, die sich in den Lärmzonen 1 und 2 befinden. Darunter werden Zonen verstanden, die sich hauptsächlich in Wohngebieten befinden oder die als Erholungszone dienen.

Die verlängerten Öffnungszeiten will die Stadt gestaffelt in den verschiedenen Stadtkreisen durchführen. Den Anfang macht Zürich-West ( Kreise 3, 4, 5 und 9) an den Wochenenden vom 11./12. Juli und 1./2. August . Es folgt die Innenstadt ( Kreise 1 , 2, und 8) mit den Wochenenden vom 18./19. Juli und 8./9. August . In den übrigen Stadtteilen sollen die «Mediterranen Nächte» am 25./26. Juli und 15./16. August stattfinden.

Die Stadt will diesen Versuch wissenschaftlich begleiten und auswerten lassen. Ob es auch in Zukunft «Mediterrane Nächte» geben soll, wird danach entschieden.