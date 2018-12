Für ein Feuerwerk ohne Donnerwetter

In der Nacht auf Dienstag um 0.20 Uhr entlassen die Innerschweizer Feuerkünstler von Hirt & Co. das traditionelle Silvesterzauber-Feuerwerk in den Himmel über Zürich. Gut möglich, dass die Funken erneut in einer Wolkendecke verglühen. Sicher ist aber jetzt schon, dass selbst dann das Abfeuern von privatem Feuerwerk auf dem Festgelände verboten ist.

Auf den rot schraffierten Flächen ist kein Feuerwerk erlaubt (Grafik: Stadtpolizei Zürich)

Sicher ist auch, dass es zum Jahreswechsel in der Innenstadt mit dem Auto kein Durchkommen gibt. Rund um das Zürcher Seebecken gelten von Montagabend 20 Uhr bis Dienstagmorgen 6 Uhr Fahrverbote.

Die Parkierungsmöglichkeiten sind gemäss Polizeimeldung in Seenähe ebenfalls beschränkt, und falsch geparkte Fahrzeuge werden auf Kosten der Lenker abgeschleppt. Auch auf dem See selbst ist ab 15 Uhr bis 2 Uhr am Neujahrstag das Befahren des Sicherheitsraumes um die Feuerwerksschiffe – also in einem Radius von 200 Metern – verboten.

Nachtzüge fahren halbstündlich statt stündlich

Auf das Vergnügen muss trotzdem niemand verzichten. Die Trams und Busse in der Stadt Zürich verkehren zwar wegen des Silvesterzaubers ab 21 Uhr nach einem Spezialfahrplan und teilweise auf anderen Strecken. Zwischen 20.30 Uhr und 2 Uhr fahren sie aber weiterhin im 10-Minuten-Takt, anschliessend bis 4 Uhr im 15-Minuten-Takt.

Zudem baut der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sein Angebot in der Silvesternacht aus: Alle Nacht-S-Bahnen ab Zürich verkehren halbstündlich statt stündlich. Hinzu kommen verschiedene Extrazüge:

Alle 15/30 Minuten: S18 (statt SN18) Zürich Stadelhofen–Forch–Esslingen

halbstündlich: SN Dietikon–Bremgarten–Wohlen (Anschluss von der SN1)

stündlich: S10 Zürich HB–Uitikon Waldegg–Uetliberg

stündlich: SN13 Wädenswil–Samstagern–Einsiedeln (Anschluss von der SN8)

stündlich: SN Winterthur–Pfungen–Bülach (Anschluss von der SN1 und SN9)

Übrigens wird auch in der Neujahrsnacht ein Nachtzuschlag von 5 Franken erhoben. Der ZVV rät dazu, das Rückfahrticket samt Nachtzuschlag bereits bei der Hinfahrt zu lösen, um Wartezeiten zu vermeiden. (Tages-Anzeiger)