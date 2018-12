Die Lärmklagen der Zuzüger bedrohen seinen Club

Ein Nachmittag in einer Wohnung im Zürcher Bermuda­dreieck. Erster Stock. Christian Gamp hält ein Schallmessgerät in die Luft. Die Anzeige springt bei 50 Dezibel hin und her. Eine Lautstärke, die auch vom Rauschen des Kühlschrank her ­stammen könnte. Musik ist keine zu hören.

«Das ist seltsam», sagt Gamp und öffnet die Balkontür zum Hof. Der Zeiger springt knapp auf die 55 Dezibel hoch, sobald ein Auto vorbeifährt auf 60. Aus der Ferne ist leise ein Rhythmus zu hören. «Jetzt höre ich etwas», sagt er. Die Musik kommt aus seinem Club ganz vorne im Hof, wo er extra für diese Messung die Musik aufgedreht hat.

«Wie soll Wirten künftig im Kreis 4 noch möglich sein?»Christian Gamp, Betreiber des Clubs Sender

Ein paar Minuten später, mitten auf der Tanzfläche: Gamp misst 95 Dezibel. «Das ist einiges lauter, als wir gewöhnlich aufdrehen», sagt er. Der Lärm auf der Tanzfläche verunmöglicht jetzt ein normales Gespräch.

Gamp kann dem Thema Lärm nicht mehr entkommen, seit er im März 2017 an der Kurzgasse seinen Club Sender eröffnet hat. Es sollte eigentlich die Heimstätte seines mittlerweile stadtbekannten Radios GDS.FM werden. Mitten im Kreis 4, im musikalischen Epizentrum der Stadt. Nach langer Suche wurde für ihn ein Traum wahr.

Wenn Gespräche harzen

Rasch begleiteten Störgeräusche diesen Traum. Ein Lärmstreit mit zwei Nachbarn war ausgebrochen. Deren Zimmer sind teilweise auf jenen Hof gerichtet, in dem er wenige Minuten zuvor gemessen hat. Einer der Kläger lebt in der Wohnung gleich oberhalb jener, in der Gamp vorhin stand. Beide sind nicht mehr als fünf Jahre im Quartier.

«Ich ging auf die Nachbarn zu», sagt Christian Gamp und zeigt den Whatsapp-Chat, den er kurz nach dem Einzug für sie eingerichtet hat. Er zeigt: Die Meldungen kamen, doch harzte es auch bald in der Kommunikation. Zuerst: «Ist bei euch noch Bass an? Meine Tochter muss morgen zur Schule» – «Ist es besser?» – «Ja, danke.» Ein paar Monate später: «Wir messen den Schall zu viert, es sind im Wohnzimmer 80 dB» – «Das kann schlicht nicht sein, wir messen 58 dB im Büro über dem Club. Wer misst dann sonst noch?» – «Das ist doch egal».

Türsteher sollte draussen für Ruhe sorgen

Bald ersetzten Lärmklagen die Gespräche: 14-mal rückte die Polizei von Januar bis Oktober 2017 aus. Bei fünf Fällen stellten sie Lärm fest. Gamp investierte in eine Schallschutzwand, die er ab 22 Uhr hofseitig errichtet. Er stellte einen Türsteher ein, der für Ruhe vor dem Club sorgte. Gamp besuchte die anderen Nachbarn, die ihm schriftlich bestätigten, dass sie keinerlei Musik hörten im Hof. Schon gar nicht vom Sender.

Er brauchte diese Aussagen später beim Stadtrichteramt, vor dem ein Jahr nach der Eröffnung drei Lärmklagen behandelt ­wurden. Der Kontakt mit den Nachbarn hatte sich nun ins Verhörzimmer verschoben. Gamp sammelte für die Anhörungen Material, das ihn entlasten sollte. Er wollte beweisen, dass nicht er Lärm machte, sondern dass es Dutzende andere mögliche Quellen im lärmigen Quartier gibt. Und dass es im Kreis 4 doch möglich sein sollte, einen Club zu betreiben.

Die Statistik zeigt, dass es für Clubbetreiber schwieriger wird im Quartier. Fast um ein Drittel sind die Lärmklagen in den Kreisen 4 und 5 seit 2014 gestiegen – parallel sind auch die Mieten gestiegen. Die ansässigen Clubs reagieren unterschiedlich auf die Situation. Zu den Investitionen in Lärmschutzmassnahmen kommen Geldzahlungen an die Nachbarn oder das Mieten von Wohnungen in unmittelbarer Nähe. Den gerichtlichen Weg beschreiten die wenigsten.

Investition in neue Boxen

Bei Christian Gamp aber half das vorerst: Die drei Klagen wies der Stadtrichter zurück, eine Seltenheit bei Streiten zwischen Clubs und Nachbarn. Es fehlten die ­Beweise, die den Sender als Ur­sache für den Lärm bestätigt hätten. Weitere Klagen sind derzeit vor dem Stadtrichteramt hängig. Gamp fühlte sich aber erst mal bestätigt.

Doch die Lärmklagen hörten auch nach der Rückweisung nicht auf. Im Gegenteil: Beamte drohten ihm bei erneuten, polizeilich bestätigten Lärmklagen mit einem Musikverbot. Gamp kann diese Drohung nicht verstehen, gab der Richter ihm doch recht. «Auch wenn das Musikverbot nur für zwei Wochen bis zu einem Aufschub gelten würde, würde uns das existenziell bedrohen», sagt er.

Worauf die Musikverbots-Androhung gründet, will die Stadtpolizei nicht sagen. Begründung: Es handle sich um ein laufendes Verfahren.

Nachbar antwortete mit «Fuckoff»

Gamp bemühte sich weiterhin: Er kaufte vor zwei Wochen für 7000 Franken neue Bass­boxen. Sie sollen den ausserhalb des Clubs hörbaren Bass noch einmal senken. Installiert hatte sie ein Händler, der spezialisiert ist auf Clubs in Lärmstreiten. Den Nachbarn hat er das mitgeteilt. Gesprächsangebote aber schlugen sie aus, ebenso eine Messung in ihren Wohnungen. Auch für den TA waren die Nachbarn nicht erreichbar. Wie festgefahren die Situation mittlerweile ist, zeigt ein SMS eines der benachbarten Kläger: Auf eine ausführliche Anfrage Gamps antwortete er mit «Fuckoff».

Genau solche Streite wollte die Stadt vermeiden, als sie vor ein paar Jahren das «Projekt Nachtleben» ins Leben rief. In dessen Zentrum steht die Kommunikation zwischen Clubs und Nachbarn in den Ausgehquartieren. Der Bericht mit dem Untertitel «Ein Abschluss, kein Ende» ist Anfang Woche erschienen. Er zeigt: Eine Lösung für dieses Aufeinanderprallen der Interessen gibt es nicht.

Aber Kompromisse. Und die müssen hart erarbeitet werden. «Wenn beide Parteien zu 70 Prozent zufrieden sind, ist das ein Erfolg», sagt Alexandra Heeb, die Leiterin des Projekts. «In der Stadt sind die Menschen aufeinander angewiesen», fügt sie an.

«Es war harte Arbeit»

Alexandra Heeb nimmt nicht konkret Stellung zum Fall Sender, da sie die Situation nicht genau kenne. «Es ist besser, wenn die Parteien auf uns zukommen, bevor der Rechtsstreit ausbricht», sagt sie. Erfolg hatte Heeb bisher bei zahlreichen festgefahrenen Situationen, etwa am Idaplatz oder einem Club im Kreis 3. «Es war harte Arbeit: Jede Partei musste Zugeständnisse machen», sagt sie. «Das ist in einer Stadt wie Zürich wichtig.»

Auch die Bar- und Clubkomission beschäftigte sich mit dem Fall Sender. Deren Sprecher, Alexander Bücheli, hält die Praxis der Polizei für zu wenig transparent. «Das Problem ist, dass es kein standardisiertes Protokoll für Lärmklagen gibt.» Es stehe also in der Macht der einzelnen Beamten, eine solche Klage zu bestätigen.

«Damit kann für Gastrobetriebe der Eindruck der Willkür entstehen», sagt Alexander Bücheli. Zudem müsse die Verhältnismässigkeit eingefordert werden. Gerade in Ausgehvierteln wie dem Kreis 4. Ein Sprecher der Stadtpolizei bestätigt, dass die Lärmklage im Ermessen der Beamten vor Ort liege.

Gamp steht auf dem Balkon und misst: nichts. Auch wenn ihm das Gesetz derzeit noch recht gibt, stellt sich für ihn die Frage: «Wie soll Wirten künftig im Kreis 4 noch möglich sein?»

