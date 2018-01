Funk, Freude und der beste Film aller Zeiten

Ein Montag ist ein Montag, ist ein Montag, ist ein Montag. Das schleckt keine Geiss weg. Nun aber genug Sprüche geklopft, denn es gibt eigentlich gar keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein. Heute zeigen wir, welche kulturellen Events euch im laufenden Jahr erwarten – und zu welchem aktuellen Kinohit ihr richtig laut lachen könnt. Ein Hoch auf den Montag!



WAS HEUTE LOS IST

Das Leben ist ein Fest

Endlich sind die Macher von «Intouchables» (dt. «Ziemlich beste Freunde») mit einem neuen Werk zurück: «C’est la vie» ist eine tolle Komödie über das stressige Dasein des passionierten Hochzeitsplaners Max, dem das Leben immer im falschen Moment einen Streich spielt.

FILM | 18.30 / 21 UHR | KOSMOS

Es werde Licht

Der Bündner Künstler Mirko Baselgia will es mit den Physikern – oder den Zauberern – dieser Welt aufnehmen. Er hat sich vorgenommen, Stein in Licht zu verwandeln – und zum Denken anzuregen. Dafür hat er in der Krypta des Grossmünsters magmatisches Gestein zu einer Meditationslandschaft arrangiert.

AUSSTELLUNG | BIS 31. JANUAR | GROSSMÜNSTER

Funky Monday

Gut gelaunt in den ersten Feierabend der Woche starten: Heute Abend haut Exil-Mitgründer Nik Bärtsch in die Tasten. Was er übrigens schon seit längerem tut. Zusammen mit seinen Kollegen des Zenfunk-Quartett performt er seit 2001 auf internationalen Bühnen und auch beinahe schon so lange jeden Montag in Zürich.

KONZERT | AB 21 UHR | EXIL

KULTURELLER JAHRESAUSBLICK

Darauf können wir uns freuen

Ein Startplatz beim Limmatschwimmen, in die erste Reihe bei Iron Maiden und vom schwedischen Buffet kosten: Die «Züritipp»-Redaktion hat für euch ihre persönlichen 20 Highlights des Zürcher Kulturjahres 2018 aufgelistet.

EVENTS | ZÜRITIPP

Der beste Film aller Zeiten?

Das Drama «Lady Bird» von Greta Gerwig ist für mehrere Awards nominiert und erreichte auf dem Review-Portal «Rottentomatoes» 99 Prozent Zustimmung. Hier erfährst du, was den Film so erfolgreich macht – auf den wir uns noch bis zum 19. April gedulden müssen.

FILM | 20 MINUTEN

Jahresplan für Kunstenthusiasten

Nach Berlin zur Biennale? Nach Palermo zur Manifesta? Oder nach Basel zu Beyeler? Das Kunstjahr 2018 bietet vielerlei Höhepunkte, weit weg und natürlich auch vor der Haustür. Die umfassende Best-of-Liste von Kulturredaktorin Paulina Szczesniak findest du hier.

KUNST | TAGES-ANZEIGER

PS:

Von Burgen und Schlachten

Für alle, die sich nicht gerne in Geduld üben und es noch nicht getan haben, sollten unbedingt mit «Galavant» beginnen! Eine der lustigsten Serien der letzten Jahre, deren Soundtrack einem für alle Zeiten im Kopf herumschwirren wird.

SERIE | DER LANDBOTE

