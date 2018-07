Gas aus Leck in Zürich Seebach entwichen

Seit Freitagabend ist die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich vier Mal wegen eines Gaslecks beim Bahnhof Zürich Seebach ausgerückt. Heute Monatg konnte das Leck an einem unterirdischen Gastank der SBB geortet und das ausströmende Flüssigpropangas gestoppt werden. Das geht aus einer Medienmitteilung von Schutz & Rettung hervor. Der Einsatz sei erfolgreich abgeschlossen.

Die Berufsfeuerwehr ist am Freitag kurz nach 21 Uhr zum Bahnhof Zürich Seebach ausgerückt, nachdem die Anwohnerschaft im benachbarten Wohnquartier einen starken Gasgeruch wahrgenommen hat. Aufgrund einer Baustelle am Bahnhof vermutete man, dass es sich um ein Leck an einer Erdgasleitung handelte, was sich jedoch nicht bestätigte. Auch am Samstag und am Sonntag rückten die Rettungskräfte erneut wegen Gasgeruchs an den gleichen Ort aus.

Leck an SBB-Tank geortet

Heute Montag hat die Berufsfeuerwehr das schwer auffindbare Leck an einem unterirdischen SBB-Tank mit Flüssigpropangas geortet. Infolgedessen wurde der Rettungsdienst von Schutz & Rettung aufgeboten. Geschädigt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr richtete eine Gefahrenzone ein und stellte den Brandschutz sicher. Das ausströmende Gas wurde mit Wassernebel verdünnt und durch mehrere Elektrolüfter weggeblasen. Kurz darauf gelang es den Einsatzkräften, das Gasleck komplett zu schliessen. Der Einsatz war gegen 13 Uhr erfolgreich abgeschlossen und die Sperre des Bahnhofs Zürich Seebach wurde unterdessen aufgehoben.

Während allen vier Einsätzen wurde die Gaskonzentration gemessen, die sich stets in einem Bereich unterhalb der Explosionsgrenze befand. Darum musste niemand evakuiert werden. Am Bahnhof sowie im angrenzenden Wohnquartier seien zu keinem Zeitpunkt Menschen gefährdet gewesen. Die Ursache für den Gasaustritt sei zurzeit noch unklar und werde durch Spezialisten der Stadtpolizei abgeklärt. (hwe)