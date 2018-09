Gefälschtes Flugblatt: Mario Fehr sucht freie Keller

«Wir möchten Sie darum bitten, in Ihrem Keller einen abgewiesenen Asylbewerber aufzunehmen.» Ein täuschend echt gemachtes Flugblatt ist in der Nacht auf heute an verschiedenen Haustüren von Liegenschaften aufgeklebt worden, vermutlich von Kritikern von Fehrs Asylpolitik. Im Schreiben sucht Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) angeblich Plätze für abgewiesene Asylbewerber.

Viele weggewiesene Asylbewerber würden aber nicht verreisen, deshalb suche man nach weiteren Massnahmen. Mit der Unterbringung im Keller würde der Druck auf die abgewiesenen Asylbewerber erhöht, die Schweiz zu verlassen. «Die Freiheitsbeschränkung entfaltet eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht», steht im Flugblatt, das handschriftlich von Fehr signiert ist – vermeintlich, denn laut «Blick» stammt die Unterschrift vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die Unterbringung würde ein Nebenverdienst generieren, denn man müsse die Asylbewerber nur oberflächlich versorgen. Die Anwohnerinnen und Anwohner würden mit einer Pauschale vergütet, die Höhe wird aber nicht genannt. Nach diesem Prinzip – privat und gewinnorientiert – würden auch die vier bestehenden Notunterkünfte betrieben. Zudem wird den Kellervermietern Diskretion zugesichert.

Polizei hat Kenntnis

Laut Urs Grob, Kommunikationsbeauftragter der Sicherheitsdirektion, hat die Kantonspolizei Kenntnis von der Fälschung und ermittle. Das Flugblatt sei in verschiedenen Liegenschaften in der Stadt Zürich aufgeklebt worden. Laut Grob sind etliche Telefonate eingegangen von Anrufern, die sich über die anonymen Verfasser empört haben. Grob erwähnt, dass schon früher ähnlich gefälschte Flugblätter zu Asylthemen aufgetaucht sind. Im jüngsten Beispiel haben die Verfasser anstelle von Sicherheitsdirektion im Briefkopf Sicherheitsdiktion geschrieben. (hoh)