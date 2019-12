Gegen eine stumme Kulissenstadt

Zürich ist ein aufgeräumter und beschaulicher Ort. In der Mehrheit der Quartiere lässt sich am Abend nur erahnen, dass man sich inmitten der grössten Stadt der Schweiz befindet. Spätestens ab neun Uhr abends kehrt Ruhe ein. Ein Hund bellt, Absätze klacken, ein Auto rollt durch die Tempo-30-Zone. Von weitem ist ein Tram zu hören. Ansonsten: Stille.

Viele Zürcherinnen und Zürcher profitieren davon, dass ihre Stadt nicht nur Urbanität, sondern in nächster Nähe auch sehr viel Vorstadt-Idylle zu bieten hat. Beides gehört zu Zürich.

Nun ist es aber so, dass Zonen, in denen Zürich grossstädtisch vibriert, in denen Wochenende für Wochenende das Nachtleben spielt, in Bedrängnis geraten. Restaurants und Clubs schlagen sich mit Lärmklagen herum. Es sind insbesondere die ehemaligen Arbeiterquartiere Kreis 3, Kreis 4 und Kreis 5, in denen die Anzeigen wegen Nachtruhestörung in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind.

Das Nachtleben schützt vor zu starker Aufwertung

Die Kläger scheinen zu vergessen: Ohne das Nachtleben wäre Zürich weniger lebenswert, weniger ­städtisch. Die Stadt hätte weniger Ausstrahlung. War es nicht Zürichs Ruf des Abenteuers, der sie einst mitten in die Stadt lockte?

So gesehen ist es richtig, hat das Sicherheitsdepartement jenen ­Gastronomiebetrieben, die ausserhalb von lärmsensiblen Gegenden liegen, für den kommenden Sommer eine Nachtverlängerung bis 2 Uhr genehmigt. Zumal diese ja nur an einzelnen Wochenenden in gewissen Monaten und dies in einer zweijährigen Testphase vonstattengehen wird. Diese sogenannten mediterranen Nächte dürften Zürich, eine seit mehr als ­hundert Jahren von südländischen Einwanderern geprägte Stadt, tatsächlich ein Stück weit mediterraner machen. Und eben auch städtischer.

Zürich hat diese von der Politik ­verordnete südländische Spritze nötig. Denn die Quartiere geraten durch Aufwertung immer mehr unter Druck. Es findet eine Vereinheitlichung der Bewohner zugunsten von Besser­verdienenden statt. Damit macht sich ein Ruhe fordernder Geist in den Quartieren breit.

So kommt dem manchmal schwer kontrollierbaren Nachtleben noch eine weitere Rolle zu: Es macht die Stadt nicht nur städtischer, es schützt ­gewisse Strassen auch vor einer zu starken Aufwertung. Viele Immobilien­besitzer schrecken davor zurück, etwa direkt an der Langstrasse Wohnungen zu überrissenen Preisen anzubieten.

Weitsicht zeigen

Man kann das Nachtleben und seine Auswüchse kritisieren. Den Abfall auf den Strassen, den Urin in den Gassen, die Prügeleien auf den Trottoirs. Niemand möchte sich gegen wirk­same Massnahmen dagegen aussprechen. Doch die alleinige Gewichtung der Befindlichkeit gewisser Anwohner ist keine solche.

Die vier Quartiervereine, die nun im Zusammenschluss juristisch gegen die von der Stadt genehmigten ­mediterranen Wochen vorgehen werden, sollten also Weitsicht zeigen. Und sich nicht für die Partikular­interessen einzelner Zürcherinnen und Zürcher starkmachen.

Sie sollten Zürich als grosses, ­lebenswertes Gewusel denken, das es in gewissen Quartieren noch ist – nicht zuletzt wegen des Nachtlebens. ­Stumme Kulissenurbanität würde womöglich auch sie selber langweilen.