Gespenstischer Goldregen

Kalt und neblig war die Silvesternacht 2019. Doch das hinderte die Zürcherinnen und Zürcher nicht daran, zu Tausenden an den See zu strömen und himmelwärts zu blicken. Punkt 20 nach zwölf begann das grosse Knallen. Obwohl Nebel die Stadt bedeckte, war die Show des Schweizer Pyrotechnikers Manuel Hirt relativ gut zu sehen.

Nach einer Viertelstunde endete sie in einem Goldregen, der das ganze Seebecken überstrahlte. Danach lockerte sich die Menschenmenge rund ums Seeufer rasch auf. Dafür füllten sich die Trams und Busse.

Hinter dem Silvesterzauber stehen Vertreter aus der Zürcher Gastronomie und Hotellerie. Zum ersten Mal führten die Veranstalter den Anlass klimaneutral durch. Die Stiftung Myclimate berechnet den CO 2 der Veranstaltung. Das Kompensations-Geld soll an ein Berggorilla-Projekt in Ruanda gehen.

Aus Umweltschutzgründen haben in den letzten Jahren mehrere Städte traditionelle Feuerwerke abgeschafft oder zumindest verkürzt. Diese verursachen viel Feinstaub und Lärm. Die Auswirkungen aufs Klima bleiben hingegen vergleichsweise gering.

In Zürich wollen die Organisatoren nicht aufs Feuerwerk verzichten. Ohne das Leuchten am Himmel würde aus ihrer Sicht zu wenig Publikum ans Seebecken strömen. Eine Drohnenshow wiederum sei zu teuer und löse nicht die gleichen Emotionen aus wie ein klassisches Feuerwerk, sagte ein Sprecher von Zürich Tourismus gegenüber SRF. Auch im Rahmen des letztjährigen Züri-Fäschts wurden drei Feuerwerke abgelassen. (bat)