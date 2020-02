Gibt Zürich Katzen zum Abschuss frei?

Sie streifen kreuz und quer durch die Quartiere von Zürich. Vor allem in jenen Gebieten mit viel Grünflächen gehören Katzen zum Gesamtbild wie Thujahecken und Sitzbänke. Genau in diesen Quartieren würden sich auch andere Tierarten wie Vögel, Kleinsäuger und Reptilien wohlfühlen – würden Katzen nicht Jagd auf sie machen.

Katzen sind laut Zürcher Tierschutz die häufigsten sogenannten Beutegreifer im Siedlungsraum. Die Organisation geht davon aus, dass allein in der Stadt Zürich rund 430 Katzen pro Quadratkilometer leben – im Vergleich dazu sind es bei den Füchsen nur 10 bis 15 Individuen.

70 Prozent sind Freilaufkatzen

Das hiesse, dass sieben Katzen die Fläche des Sechseläutenplatzes bevölkern. Wobei das Katzenaufkommen in der Innenstadt kleiner ist als in den Aussenquartieren, wo sich noch mehr Tiere den Platz teilen müssen. Angesichts dieser beeindruckenden Zahlen befürchten Naturschutzkreise, dass Hauskatzen seltene oder im Bestand bedrohte Wildtierarten gefährden.

Leckeres Eichhörnchen: Eine Katze lauert auf Beute (Bild: Keystone)

Die Schätzungen des Tierschutzes stammen aus dem Jahr 2013. Die Population in der dicht besiedelten Stadt ist inzwischen erneut gewachsen. Wie viele Katzen tatsächlich durch Zürich ziehen, ist unklar: Da die Tiere nicht meldepflichtig sind, gibt es keine verlässlichen Angaben zur Anzahl Katzen auf Stadt- und Kantonsgebiet.

Schweizweit sind es gemäss Verband für Heimtierhaltung rund 1,6 Millionen – somit leben in drei von zehn Haushalten Katzen. Und jedes Tier, das regelmässig den Wohnraum verlässt und sich ohne Aufsicht im Freien aufhält, gilt als Freilaufkatze oder Freigänger. Der Zürcher Tierschutz geht davon aus, dass dies bei über 70 Prozent der Tiere der Fall ist.

Laut Lukas Handschin, Sprecher von Grün Stadt Zürich, fressen Katzen, die sich ausserhalb der Wohnung aufhalten, neben Katzenfutter auch Mäuse, Reptilien, Amphibien und Vögel. Ob dies Auswirkungen auf die Biodiversität in den Quartieren habe, lasse sich nicht beziffern oder belegen. Es fehle noch an Zahlen, um einen ursächlichen Zusammenhang herstellen zu können. «Einzelne Beobachtungen zeigen aber, dass freilaufende Hauskatzen vor allem Brutvögel, Zaun-Eidechsen und Blindschleichen zusetzen.»

Abschuss als Option

Katzen Auslauf ins Freie zu ermöglichen, gehöre grundsätzlich zu einer tiergerechten Haltung, heisst es vonseiten des Zürcher Tierschutzes. «Angesichts der enorm hohen Katzendichte im Siedlungsraum und der zweifellos hohen Zahl an erbeuteten Wildtieren sind jedoch Massnahmen im Sinne des Vorsorgeprinzips ratsam.»

Die Organisation «SWILD – Stadtökologie, Wildtierforschung, Kommunikation» will deshalb gemeinsam mit der Vogelwarte Sempach in einer Studie erarbeiten, mit welchen Massnahmen der Jagderfolg von Katzen eingedämmt werden kann. «Erste Resultate erwarten wir frühestens in einem Jahr», sagt Claudia Kistler, Verhaltensbiologin von SWILD.

Die Tierschutzorganisationen raten allerdings jetzt schon dazu, die Anzahl Katzen zu stabilisieren und in Zukunft zu senken. Empfehlenswert seien eine Kastration von Katzen in Privathaushalten sowie eine Beschränkung der Anzahl freilaufender Katzen pro Haushalt. «Sonst besteht die Gefahr, dass vermehrt drastischere Massnahmen gefordert werden wie der Abschuss von streunenden Katzen.»

«Verwilderte Hauskatzen» im Visier

Dass in der Stadt Zürich Katzen zum Abschuss freigegeben werden, ist gemäss Lukas Handschin ausgeschlossen. Dazu würden schlicht die gesetzlichen Grundlagen fehlen. Das kantonale Gesetz über Jagd und Vogelschutz führt zwar «verwilderte Hauskatzen» auf der Liste der jagdbaren Tiere. Diese dürfen aber nur 300 Meter ausserhalb des nächsten Wohn- oder Wirtschaftsgebäudes erlegt werden. Auch eine Kastration der Tiere kann nicht vorgeschrieben werden. «Das muss alles auf freiwilliger Basis geschehen», sagt Handschin.

Das Eidgenössische Departement des Innern erachtet die obligatorische Sterilisation streunender Katzen als unverhältnismässig.

Während in Österreich seit April 2016 eine Kastrationspflicht für alle Katzen gilt, die Freigang haben, und auch in Deutschland die meisten Bundesländer Städte und Gemeinden ermächtigt haben, eine Pflicht zur Kastration zu erlassen, existiert ein solches Gesetz in der Schweiz nicht.

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erachtet die obligatorische Sterilisation streunender Katzen als unverhältnismässig. Es wäre ein Eingriff in die Freiheit der Halterinnen und Halter und wäre für die öffentliche Hand eine kaum leistbare Aufgabe.

Freigang während Brutzeit einschränken

Grundsätzlich ist der Tierhalter für die Kastration seiner Tiere zuständig. Und da eine Kätzin ein- bis zweimal pro Jahr zwei bis sechs Junge werfen kann, wird dazu geraten, die Tiere noch vor dem ersten Freigang zu kastrieren.

Abgesehen davon empfiehlt der Zürcher Tierschutz, Katzen zumindest während der Brutsaison erst ab Mittag nach draussen zu lassen. Jungvögel verlassen nämlich oft am Morgen das Nest und werden bei ihren ersten Flugversuchen zur leichten Beute.