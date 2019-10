Google wollte Gewerkschafts-Treffen in Zürich verhindern

Für die Syndicom ist es ein normales Vorgehen. Die Gewerkschaft organisiert regelmässig Informationsanlässe mit Arbeitenden aus Branchen, die sie vertritt. Sie will die Arbeiterinnen und Arbeiter über ihre arbeitsrechtlichen Möglichkeiten in der Schweiz aufklären. Wie wehre ich mich gegen strukturelle Benachteiligung, gegen Mobbing oder sexuelle Belästigung?

Ein solches Informationstreffen hätte im letzten Juni mit Google in Zürich stattfinden – auf ausdrücklichen Wunsch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Doch sie machten die Rechnung ohne die Google-Chefetage. Diese war wenig erfreut und intervenierte. Das Treffen musste abgesagt werden, wie die amerikanische News-Plattform «Vox» gestern berichtete.

Treffen trotz Gegenwehr

Die Mitarbeitenden und die Syndicom blieben in Kontakt. Für diese Woche wagten sie einen erneuten Anlauf, ein Treffen wurde auf Montag festgesetzt. Das Gespräch lief unter dem Namen «Unions in Switzerland» – Gewerkschaften in der Schweiz. Und erneut erntete dies Widerstand aus dem Google-Management.

Cathy McAllister, Site Program Managerin von Google in Zürich, schrieb letzte Woche in einer Nachricht an die Mitarbeitenden, dass das Unternehmen «sehr unterstützend für Gespräche über Arbeitnehmerrechte» sei, aber «es vorziehen würde, Veranstaltungen zu diesem Thema auf dem Gelände von Google zu veranstalten, die in Partnerschaft mit uns organisiert würden, so dass wir diesen Vortrag absagen werden». Ein solches Treffen, unter der Obhut der Chefetage, soll nun nächste Woche stattfinden.

Dennoch fand nun der Anlass am Montag statt. «Das Treffen lief gut», sagt Lena Allenspach, Mediensprecherin bei Syndicom. «Wir verstehen jedoch nicht, weshalb das Google-Management versuchte, das Treffen abzusagen.» Viele Google-Mitarbeitende seien enttäuscht über das Verhalten ihres Unternehmens. Rund 15 Mitarbeitende waren beim Treffen anwesend. Der Anlass wurde intern auf Video übertragen, viele zusätzliche Googler dürften deshalb mitgeschaut haben – in Zürich aber auch in den USA.

Keine Arbeitervertretung

Eine der Fragen, die gemäss Allenspach thematisiert wurden: Die Bildung einer Mitarbeitenden-Vertretung. «Die Mitarbeitenden wünschen sich eine Stimme innerhalb des Unternehmens», sagt Allenspach. Eine solche Vertretung ist in den aktuellen Google-Strukturen nicht vorgesehen. Auch scheint es keine Ombudsstelle zu geben. Eine neutrale Anlaufstelle, die Mitarbeitenden zur Verfügung steht – etwa bei Mobbing, Diskriminierung oder sexueller Belästigung. Die USA und die Schweiz hätten eine unterschiedliche Gesetzeslage, sagt Allenspach. «Die Bildung einer Mitarbeitenden-Vertretung ist beispielsweise im Bundesrecht gesetzlich verankert.»

Google-Mitarbeitende verlangen zudem mehr Transparenz. Nicht immer wissen sie, für was ihre Arbeit verwendet wird, welchen Zweck sie verfolgt. Nicht selten bleibt das Projektziel, an dem sie arbeiten, geheim. Ein fiktives Beispiel: Eine Informatikerin programmiert Codes, die später für ein politisches Projekt verwendet werden. Sie unterstützt dabei indirekt ein politisches Anliegen, hinter dem sie vielleicht nicht stehen könnte. «Das kann aus ethischer Sicht problematisch sein», sagt Allenspach.

Erste Google-Gewerkschaft in den USA

Die Aktion der Chefs irritierte Google-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter – auch über Zürich hinaus. Denn Zürichs Google-Standort ist der grösste in Europa und zählt rund 2000 Mitarbeiter. Das Narrativ: Das Unternehmen versuche zu verhindern, dass die Mitarbeiter ungefilterte Informationen erhalten würden. Es ist die Rede, dass Google sich vor allem fürchtet, das grundsätzliche Veränderungen mit sich bringen könnte.

Google weigerte sich bislang, mit Medien über den Vorfall zu sprechen, bestätigte aber, dass das Gewerkschaftstreffen stattgefunden habe. Ob das Treffen Konsequenzen für deren Organisatoren hat, ist unklar.

Dass sich hoch qualifizierte IT-Mitarbeiter zu organisieren versuchen, ist ein neues Phänomen, auch international betrachtet. Besonders in den Vereinigten Staaten war das Thema eher tabu. Seit einiger Zeit gibt es aber Tendenzen, dass die Arbeitnehmer auf ihre Rechte pochen und mehr Forderungen stellen. Im September beschlossen freie Mitarbeiter von Google in Pittsburgh, die erste Gewerkschaft für Google-Büroangestellte zu gründen. Das Management hat diese Bestrebungen bislang nicht bewertet.