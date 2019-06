«Grossartig»: Rekurse gegen neues Hochschulgebiet abgewendet

Der Weg für die weitere Entwicklung des Wissens- und Gesundheitsclusters Zürich ist frei: Die Rekurrenten gegen die Gestaltungspläne im Hochschulgebiet Zürich Zentrum (HGZZ) haben sich mit dem Kanton, dem Universitätsspital und der Universität aussergerichtlich geeinigt. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) kommentierte in einem Tweet: «Grossartig.» Und er dankte seinem Vorgänger Markus Kägi (SVP), der – anders als er selbst – auf dem Bild der ehemaligen Streitparteien figuriert.

Im August 2017 hatte die kantonale Baudirektion drei Gestaltungspläne für das HGZZ festgesetzt. Dagegen wurden Rekurse beim Baurekursgericht erhoben, welches diese guthiess und die Verfügungen aufhob. Die Baudirektion erhob dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgericht.

Nun haben sich der Verein Zukunft Hochschulgebiet Zürich AGBB und die weiteren Rekurrenten mit den betroffenen Parteien geeinigt und eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die Weiterentwicklung des HGZZ ohne die Weiterführung des Rechtsmittelverfahrens und nach vereinbarten, städtebaulichen Rahmenbedingungen ermöglicht. Dies teilten die Betroffenen heute Freitag gemeinsam mit.

Auf abgestufte Bebauung geeinigt



So wurde als Beitrag an ein harmonisches Stadtbild gemeinsam eine abgestufte Bebauung mit entsprechenden maximalen Höhen definiert, welche sich innerhalb der Vorschriften der beiden Gestaltungspläne «Wässerwies» sowie «USZ-Kernareal Ost» bewegt. Mit dieser Einigung sei der Weg frei für die weitere Entwicklung des Wissens- und Gesundheitsclusters Zürich.

Grossartig: Baudirektion, Uni, Unispital und Rekurrenten einigen sich aussergerichtlich in Sachen Hochschulgebiet #HGZZ. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbesondere an Markus Kägi.