Grossaufgebot wegen Rauch in Einfamilienhaus

An der Altwiesenstrasse in Stettbach ZH sei die Feuerwehr und Polizei mit einem Grossaufgebot angerückt, wie ein Leser-Reporter berichtet. Gemäss Stadtpolizei Zürich sei es in ein einem Einfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Mehr Informationen waren noch nicht erhältlich.

Update folgt... (chk)