Günstige Räume für mehr Vielfalt

Der Schauplatz war für eine Medienkonferenz der Stadt eher ungewöhnlich: Statt in einem Amtshaus fand der Anlass gestern im India Supermarkt an der Josefstrasse im Kreis 5 statt. Dort, zwischen Regalen mit exotischen Esswaren, erläuterte Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) seine künftige Gewerbepolitik. Er wolle direkt vor Ort zeigen, was die städtische Liegenschaftenverwaltung zur Förderung kleingewerblicher Betriebe leiste, sagte er. Gewerbepolitik töne zwar trocken, habe aber viel mit dem Alltag der Menschen in Zürich zu tun.

Leupi: «Wir garantieren Vielfalt»

Derzeit vermietet die Stadtzürcher Liegenschaftenverwaltung rund 1000 Geschäftsräume, sie gehört damit zu den grossen Playern auf diesem Markt, so Leupi. «Wir sind in der ganzen Stadt präsent, garantieren Vielfalt und leisten einen wichtigen Beitrag für die Quartierversorgung.»

Jetzt legt der Stadtrat dem Parlament eine neue Verordnung zur Vermietung von Gewerberäumen vor. Sie soll als Grundlage dienen für die Vermietung von günstigen Lokalen an kleingewerbliche Betriebe. Damit setzt die Stadt den zweiten Teil der 2010 von den Stimmberechtigten klar angenommenen Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich» um. Diese forderte explizit, dass die Stadt auch «preisgünstige Gewerberäume für ertragsschwaches, förderungswürdiges Kleingewerbe» zur Verfügung stellt.

Eine Frage der Definition

Als förderungswürdig definiert die Verordnung Betriebe mit maximal 49 Vollzeitstellen, «die ein quartierbezogenes oder stadtweites Versorgungsbedürfnis nach Waren oder Dienstleistungen abdecken und deren Betrieb im öffentlichen Interesse liegt».

Als ertragsschwach gilt ein Betrieb, wenn im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln wie Zeit, Geld, Arbeitskraft und Rohprodukte «üblicherweise nur ein geringer Ertrag erzielt werden kann», wie es heisst. Als Beispiele genannt werden Schneidereien und Nähateliers, Lebensmittelgeschäfte, Buchhandlungen, Schuhmachereien, Kunsthandwerksbetriebe oder Veloreparaturwerkstätten. Bei der Vermietung an solche Betriebe gilt grundsätzlich die im Vergleich zur Marktmiete günstigere Kostenmiete, die aber nicht unterschritten werden soll.

Allerdings kommen nicht alle Mieter von städtischen Gewerberäumen in den Genuss der Kostenmiete. In einigen Lokalen verlangt die Stadt weiterhin marktübliche Mietzinse, wie Leupi sagte. Dazu zählen Läden in Einkaufszentren wie dem Shop-Ville im HB oder im Lochergut, solche an gut frequentierten Einkaufsstrassen wie am Werdmühleplatz oder in Liegenschaften wie dem Globus-Provisorium, die sich nicht für Kleingewerbe eignen. Die Läden am Werdmühleplatz sorgten vor vier Jahren für heftige Diskussionen, weil die Stadt ihnen damals eine Mieterhöhung von 30 bis 40 Prozent ankündigte.

Ladenbesitzer zufrieden

Keine derartigen Probleme kennen derzeit die Kleingewerbler im Kreis 5, die Leupi gestern besuchte. Sie äusserten sich durchwegs positiv über die Stadt als Vermieterin. India-Supermarkt-Geschäftsführer Maharajah Mahaventhan, der seinen Laden seit 20 Jahren betreibt, zeigte sich sehr zufrieden, der Mietzins sei für ihn tragbar.

Sylvie Reinhard vom Start-up Crstl GmbH bezeichnete den Mietzins von 2000 Franken für ihr Büro in einer Stadtliegenschaft an der Mattengasse ebenfalls als «sehr attraktiv». Erich Vonesch von der Spenglerei Werner Stauffer AG, ebenfalls an der Mattengasse, lobte die Kostenmiete der Stadt. Bei einem Privaten müsste er wohl dreimal mehr bezahlen.

«Wir versuchen, das Gewerbe in der Stadt zu behalten», sagte Stadtrat Leupi. Würde die Stadt ebenfalls Marktpreise verlangen, «sähe es für das Gewerbe düster aus». (Tages-Anzeiger)