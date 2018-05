Zürcher Happy Beck ändert Konzept

Verrammelte Türen und Fenster bei der Happy-Beck-Filiale an der Hardbrücke. Für das Zürcher Partyvolk ist die 24-Stunden-Bäckerei mit dem schwungvollen Namen in den letzten Jahren zur zuverlässigen Anlaufstelle für den frühmorgendlichen Bierhunger geworden: im Kreis 4 an der Dienerstrasse und beim Escher-Wyss-Platz im Kreis 5. Kämpft die Legende jetzt etwa mit sinkenden Zahlen?

Yakup Aydin, gelernter Bäcker und Gründer der Happy-Bäckerei, beschwichtigt: Das Konzept wechselt nur an der Hardbrücke, an der Dienerstrasse im Langstrassenquartier gibt es weiterhin Burger und Wurstweggen die ganze Nacht lang.

«Happy Döner»?

«An der Hardbrücke lohnt sich das 24-Stunden-Konzept nicht mehr», sagt Aydin. Die Party-Laufkundschaft habe sich an die Langstrasse verlagert. Nun sattelt Aydin an der Hardbrücke um: Ein Mittagskonzept schwebt ihm vor, für Bürogänger, die um die Mittagszeit in Zürich-West auf der Suche nach Essen ausschwärmen.

«Es wird Döner geben», verrät er, «aber nicht irgend einen Döner.» Der Bäcker will das Fleischsandwich qualitativ aufleben lassen. «Döner ist ein gutes, gesundes Gericht, das zu oft in zu schlechter Qualität verkauft wird», sagt Aydin. Dazu wird es Pasta und Burger geben.

Über den neuen Namen will Aydin noch nichts verraten: «Das wird eine Überraschung.» Mit der Happy-Bäckerei an der Langstrasse gelang ihm bereits ein Hit. Die Bäckerei ist jedem ein Begriff. «Happy» habe er gewählt, weil er schon immer mit wenig glücklich war. Die Chancen stehen also gut, dass an der Hardbrücke ein «Happy Döner» entsteht. (Tages-Anzeiger)