Happy End für eine junge Mutter in Zürich

Der Fahndungsaufruf der Kantonspolizei Zürich Mitte Januar sorgte für Schlagzeilen. Die Polizei fahndete nach dem knapp drei Jahre alten Jungen und dessen 32-jährigen Vater. Der Mann hatte bei einem Besuch bei seinem Sohn in der Wohnung der Mutter in Zürich-Nord übernachtet. Am frühen Sonntagmorgen verschwand er mit dem Dreijährigen und reiste in seine Heimatstadt Vigo in Galizien zurück.

Dort stellte er sich in Begleitung seiner Anwältin den Justizbehörden. Die Anwältin sagte, dass es sich nicht um Kindesentführung handle und dass es dem Kind gut gehe. Der Vater habe sich freiwillig gestellt und wolle mit der Justiz zusammenarbeiten.

In Vigo hatte auch die Mutter gelebt. Die Eltern haben sich im August 2016 getrennt, und die junge Brasilien-Spanierin zog mit dem dreijährigen Sohn zu ihrer Mutter in Zürich-Oerlikon. Sie will sich in der Schweiz eine neue Existenz aufbauen. Nach der Entführung hatte sie sich auf Facebook an die Öffentlichkeit gewandt.

Gericht gibt Frau recht

Nun hat das Provinzialgericht Pontevedra dem Rekurs der Frau recht gegeben, wie aus dem Urteil hervorgeht, dass sie dem SVP-Kantonsrat Claudio Schmid gemailt hat. Der Politiker hatte sich in der Vergangenheit um sie gekümmert. Die Frau ist momentan noch in Spanien, wird demnächst aber in die Schweiz reisen.

Das Gericht hat ein Urteil der Vorinstanz aufgehoben, welches das Kind dem Vater zugesprochen hatte, bis das Sorgerecht geklärt sei. Der Vater habe mit der Entführung unrechtmässig gehandelt, zudem müsse er auch die Gerichtskosten bezahlen. (Tages-Anzeiger)