Harald Naegeli schenkt Zürich im «Tausch» ein Bild

Zwischen Anzeigen und Anerkennung

Harald Naegeli

1977

Erste Werke. In der damals so properen wie langweiligen Stadt Zürich tauchen an Hauswänden plötzlich über Nacht hingesprayte Figuren auf. Oft sind es Männchen, die nur aus einem Auge und Beinen bestehen; ihr Urheber baut oft mit viel Witz Ecken und Vorsprünge in seine Werke mit ein. Gegenliebe bekommt er wenig, innert kurzer Zeit gehen Hunderte Anzeigen wegen Sachbeschädigung ein.



1979

Verhaftung. Zwei Jahre lang sprayt Naegeli unerkannt. Dann wird er auf frischer Tat ertappt. Während das Verfahren läuft, flieht er nach Deutschland.



1979–1984

Anerkennung und Strafe. In Deutschland sind, anders als in der Schweiz, viele Menschen begeistert von Naegelis Werken. Der Sprayer erhält offizielle Aufträge, etwa von der deutschen SPD; ein Kunstband über ihn erscheint. In Joseph Beuys findet Naegeli einen prominenten Fürsprecher. Derweil läuft in der Schweiz das Verfahren weiter. Naegeli wird zu neun Monaten Haft verurteilt, die Schweiz erlässt einen internationalen Haftbefehl. 1984 stellt sich Naegeli. Als er die Strafe verbüsst hat, kehrt er nach Deutschland zurück.



17. Oktober 2005

Undine. Anerkennung erhält Naegeli in Zürich erst Jahre später: «Undine», 1978 an die Wand des Deutschen Seminars der Uni Zürich gesprayt, wird restauriert. Seit Oktober 2005 ist sie wieder sichtbar.



2012

Rückkehr. Ab 2012 tauchen wieder Naegeli-Werke in Zürich auf. Das Aufsehen ist gross; Naegeli ist zwar inzwischen (und nicht nur unter Sprayern) hoch angesehen. Die Stadt Zürich kennt aber kein Pardon für die Strichmännchen. Sie lässt sie entfernen und zeigt Naegeli an. (leu)