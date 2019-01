Herr Leupi, werden sie mit dem Kanton neu verhandeln?

Herr Leupi, die Stadt erhält die Zeughäuser nicht im Baurecht vom Kanton, der Kantonsrat sagt Nein zum Vertrag. Wie ist Ihre erste Reaktion?

Ich bin enttäuscht, vor allem für die Bevölkerung und das Gewerbe im Gebiet. Es ist kein gutes Zeichen. Wir haben mit der Kantonsregierung einen fairen ­Vertrag ausgehandelt, bei dem auch wir Zugeständnisse machen mussten. Das Kantonsparlament hat ihn nun kurz-schnurz abgelehnt. Es ist ein Affront gegen die Bevölkerung dieses Stadtteils. Bei einigen Mitgliedern des Kantonsparlaments kriegt man den Eindruck, dass sie die Stadtbevölkerung nicht als Kantonsbevölkerung anerkennen.

Wie lauteten die Abmachungen zwischen Stadt und Kanton genau?

Die Stadt sollte die Zeughäuser für die nächsten 50 Jahre übernehmen und betreiben. Die Stadt hätte Geld investiert und einen Baurechtszins bezahlt, der Kanton hätte aber 30 Millionen zur Sanierung beigetragen, weil er seit Jahrzehnten nichts mehr in die Zeughäuser investiert hat. Der Kanton hat bei der künftigen Nutzung mitdiskutiert, es hätte keinen Luxus gegeben, sondern Raum fürs Gewerbe und Freiräume fürs Quartier.

Der Kantonsrat hatte Angst vor einer neuen Roten Fabrik und Besetzern. Können Sie das nachvollziehen?

Nein, überhaupt nicht. Im gemeinsam mit Regierungsrat Markus Kägi entwickelten Masterplan steht genau, wie die Zeughäuser hätten genutzt werden sollen. Wahrscheinlich drückt sich hier ein Grundmisstrauen gegen die Stadtbevölkerung aus, die aber auch Teil des Kantons ist und nicht auf einem anderen Planeten lebt.

Würden Sie den Vertrag mit dem heutigen Wissen anders aufsetzen?

Nein, für mich gibt es keinen Grund, schlechtere Bedingungen zu akzeptieren. Wir mussten mit dem Geschäft ja auch ins Parlament gehen, da die Einnahmen die Kosten nicht gedeckt hätten. Wir hätten jährlich eine Viertelmillion Franken dafür ausgegeben. Es wäre nicht tragbar gewesen, für den Unterhalt und Betrieb einer fremden Liegenschaft noch mehr Geld aus Steuermitteln einzuschiessen.

Werden Sie mit dem Kanton neu verhandeln?

Möglich ist das – der Ball liegt jedoch beim Kanton. Die Stadt wird aber nicht übermässig Geld in die Finger nehmen können und alles selber machen. Wir sind kein Pestalozzi, der kantonale Liegenschaften saniert.

Was bedeutet der Entscheid für die Zukunft der Zeughäuser?

Der heutige Betrieb geht vorläufig weiter. Ich hoffe nicht, dass wir weitere Teile schliessen müssen, weil es aus baupolizeilichen Gründen zu gefährlich wird – der Waffensaal ist deshalb bereits heute geschlossen.

Das Verhältnis zwischen dem bürgerlich dominierten Kanton und der links dominierten Stadt verschlechtert sich ­ zunehmend – der Entscheid zum Zeughaus-Areal ist der neue Höhepunkt. Was bedeutet das für die Stadt?

Die Stadt sucht immer konstruktive und tragbare Lösungen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Steuerzahlenden. Schwierig wird es, wenn Verträge, die wir mit der bürgerlichen Regierung aushandeln, von der bürgerlichen Mehrheit im Parlament geknickt werden. Solche Fälle gibt es aber nicht alle Tage, ich würde das darum nicht verallgemeinern. Enttäuscht sind wir, das ist so. Aber Gegenmassnahmen werden wir keine suchen, so funktionieren wir nicht.

(Tages-Anzeiger)