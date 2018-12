Hitzesommer setzte Zürcher Heimbewohnern zu

Gehen in den städtischen Alterszentren die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft vor, oder soll man alten Menschen die dringend nötige Abkühlung in einem Ausnahmesommer wie dem vergangenen gewähren? Im Juli und August stritt sich Zürich über Klimaanlagen und die Frage, ob diese «Stromfresser» in Alters- und Pflegeheimen zur Linderung der Leiden von Patienten schnell und unbürokratisch eingesetzt werden dürfen.

Ob mobile Klimageräte aus dem Elektro-Discounter denn verboten seien, wollten in der Folge zwei SVP-Gemeinderäte vom Stadtrat wissen. Dieser hat kürzlich geantwortet, eine entsprechende Verordnung gebe es nicht. Doch hätten die Pflegezentren den Einsatz mobiler Kilmageräte Anfang Jahr analysiert mit dem Ergebnis, dass deren Effizienz begrenzt sei und man mit negativen Nebeneffekten wie Lärm zu rechnen habe. Man setze deshalb auf leichte Kleidung, leichtes Essen, kalte Fussbäder und Nackentücher sowie eine erhöhte Trinkmenge bei Hitze. Denn während Hitzeperioden würden sich Krankheitsverläufe bei Herz-Kreislauf-, Hirngefässund Atemwegserkrankungen tatsächlich beschleunigen, die Interpretation der Auswirkungen des Hitzesommers 2018 darauf sei jedoch schwierig.

Kühle Lappen

Deutlicher fällt die Antwort auf die Frage aus, wie denn nun die Zahl der Todesfälle im Sommer 2018 im Vergleich zu früher war: «Mit 120 Todesfällen im Juli und August (Vorjahre 98 bzw. 88) ergab sich 2018 in den Pflegezentren ein höherer Wert als in den Vorjahren.» Auch bei den Alterszentren lag er 2018 höher, bei 64 (Vorjahre 40 bzw. 59).

Eine Analyse der Todesfälle in den Pflegezentren habe gezeigt, dass es bei Patienten in einer fortgeschrittenen palliativen Situation vereinzelt zu einem früheren Todeseintritt gekommen sei. Wohl weil diese nicht häufiger hospitalisiert wurden, was in den allermeisten Fällen auch dem Wunsch der Betroffenen entspreche, so die Verwaltung.

Dass im Rathaus, als in der grössten Hitze die Klimaanlage ausfiel, schnell ein Ersatz installiert wurde, während man den alten Leuten kühle Lappen auflegte, erklärt der Stadtrat mit dem Umstand, dass es einfach sei, für Ersatz zu sorgen, wo die Infrastruktur bereits bestehe. «Eine Klimaanlage neu einzubauen, ist bedeutend schwerer.» (Tages-Anzeiger)