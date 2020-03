Homosexuelle in Zürich an Neujahr attackiert: Jugendliche verhaftet

Die Stadtpolizei Zürich hat vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren verhaftet. Sie werden verdächtigt, in der Silvesternacht im Zürcher Niederdorf zwei schwule Männer attackiert und verletzt zu haben sowie einen weiteren Mann verprügelt und ausgeraubt zu haben, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilt.

Die Polizei verhaftete die Verdächtigen bereits Anfang März. Alle vier seien im Kanton Zürich wohnhaft, es handle sich um einen Türken, einen Somalier, einen Deutschen und einen Dominikaner. «Inwieweit das Motiv der einzelnen Personen bei der ersten Tat homophob begründet war, ist Gegenstand der laufenden Strafuntersuchung», heisst es in der Mitteilung weiter. Diese werde durch die Jugendanwaltschaft Unterland geführt.

Immer wieder Angriffe im Niederdorf

Die Tat in der Silvesternacht sorgte für einiges Aufsehen. Das verprügelte schwule Paar schilderte die Ereignisse gegenüber «20 Minuten». Sie beschrieben die Attacke damals als klar homophob. Die Angreifer hätten zuerst gefragt, ob sie schwul seien. Als sie dies bejahten, sei alles sehr schnell gegangen.

Die jungen Männer attackierten die beiden Opfer in der Nähe des Gay-Clubs Heaven im Zürcher Niederdorf. Es sollte nicht der einzige Vorfall dieser Art bleiben. In den folgenden Wochen und Monaten ereigneten sich immer wieder Übergriffe auf Homosexuelle im Niederdorf. An einem Februarwochenende wurden beispielsweise gleich drei Personen durch einen Messerangriff verletzt. Ein 15-jähriger Syrer wurde damals verhaftet.

(sip)