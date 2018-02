«Ich ärgere mich immer wieder über zu enge Regulierungen»

Steckbrief

Corine Mauch

Geboren 28. Mai 1960 in Iowa City (USA)



Ausbildung Diplomierte Agrarökonomin ETH, Studium der Chinawissenschaften Uni Zürich, Master in Politik und Verwaltungswissenschaften IDHEAP/Uni Lausanne



Berufliche Stationen (Auswahl) Umwelt- und Abfallbeauftragte in Uster; Projektleiterin für Evaluationen und Wirkungskontrollen bei den Parlamentsdiensten der Bundesversammlung



Politische Stationen SP-Gemeinderätin (ab 1999), Fraktionschefin (ab 2008); seit Mai 2009 Stadtpräsidentin



Familie Lebt mit ihrer Lebenspartnerin in eingetragener Partnerschaft



Haustier Katze



Auto Mobility Car Sharing



Vereinsmitgliedschaften Quartierverein Unterstrass und Oberstrass, Forum St. Jakob, Sogar Theater, Public Eye, Schweizerische Energiestiftung (SES)



Mandate (Auswahl) Flughafen Zürich, Greater Zurich Area, Technopark Zürich, Innovationspark Zürich, Digital Switzerland, Metropolitankonferenz des Metropolitanraums Zürich