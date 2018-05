«Ich bin schon seit halb 6 Uhr hier»

Es ist ein ungewöhnliches Bild: Hunderte Menschen bilden entlang der Werdstrasse im Kreis 4 eine lange Schlange. An dessen Kopf: der FCZ-Fanshop. Heute Mittwoch um 10 Uhr hat dort der öffentliche Vorverkauf für die Cupfinal-Tickets begonnen. Am Sonntagnachmittag, 27. Mai wird der FC Zürich im Stade de Suisse in Bern gegen die Young Boys antreten. Insgesamt wurden dem Zürcher Fussballclub 11'500 Billette zugeteilt. Für Saisonkarten-Inhaber hatte der Vorverkauf bereits am 10. April begonnen. Auch damals bildeten sich lange Schlangen vor dem Fanshop, aber nicht so wie heute.

Schon vor 6 Uhr warteten die ersten Fans, um eines der begehrten Tickets kaufen zu können. Ausgerüstet mit Stühlen und Getränken verbringen sie die Zeit vor dem Fanshop am Stauffacher. «Für den Cupfinal sitze ich gerne ein paar Stunden mit Freunden vor dem Shop», sagt einer der Wartenden. Laut Süha Demokan, FCZ-Teammanager und Leiter Kommunikation, hat es immer noch einige Tausend Billette in allen Sektoren für den freien Verkauf.

Im Vorfeld waren die Ticketpreise umstritten: Zwischen 100 und 120 Franken kosten Tribünenplätze. Die Südkurve wird deshalb 300 ermässigte Tickets für den FCZ-Fansektor an Jugendliche unter 18 Jahren verkaufen. Die Südkurve übernimmt dabei 15 Franken, der Stückpreis pro Billett liegt so bei 35 Franken. Diese ermässigten Karten werden am 4. Mai, ab 19 Uhr, an der Hohlstrasse 452 verkauft – aber nur eine pro Person. (hoh)