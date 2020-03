«Ich bin verliebt in meine Stadt»

Jede Woche beantworten Personen, die Zürich prägen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: Musikerin Stefanie Gubser.



Vor kurzem haben Sie in Tansania neue Musik aufgenommen. Weshalb gerade dort?

Ich arbeitete mit einem jungen Produzenten. Ich möchte mehr Musik machen, viele Songs mit verschiedensten Menschen schreiben, am liebsten auf unterschiedlichen Kontinenten. Denn für mich ist die Musik eine universelle Sprache, die Grenzen überquert.



Ihr Künstlerinnenname lautet Pina Jung. Wieso?

Weil ich so gut tanzen kann wie Pina Bausch und noch jung bin. Nein, natürlich nicht! Aber die Geschichte ist zu lang.



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

Im Frühling zwischen 18 und 19Uhr, wenn die Feierabendstimmung die Strassen einnimmt, die Schatten lang gezogen sind, die Bäume duften und das Licht die Stadt golden schimmern lässt.



Wo treffen Sie Freunde am liebsten?

Zu Hause, was neu ist für mich. Früher öffnete ich meine Wohnung eher selten für Freunde, heute geniesse ich es, mit Freundinnen auf dem Balkon zu schlemmen, Prosecco oder einen Cappuccino zu trinken.



Wie pflegen Sie Ihre Freundschaften in diesen Tagen?

Ich hatte schon lange nicht mehr so viele, lange Telefonate und innige Gespräche wie in den letzten Tagen. Wir sinnieren über das Leben, reden über den Zusammenhalt, die Politik, unsere Gesellschaft, über Kunst und das Kulturschaffen. Alte Bekanntschaften werden über die sozialen Medien aufgefrischt, das inspiriert mich.



Was machen Sie am liebsten auf Ihrem Balkon?

Ausgiebig frühstücken und stundenlang über den Sinn, die Liebe, die Kunst und das Sein mit meiner Schwester oder meinen Freundinnen zu philosophieren. Meistens entsteht daraus eine Unzahl von Ideen, die ich am liebsten sofort umsetzen würde.



Welches Buch sollte aktuell jede und jeder lesen?

«Das Café am Rande der Welt» von John Strelecky. Eine wundersame, bildhafte Reise in die Welt und den Moment.



Was wollten Sie schon lange tun, für das Sie nun Zeit haben?

Ich möchte mit Designer Julian Zigerli aus seinen Reststoffen Decken nähen. Die Unikate werden dann in seinem Onlinestore verkauft. Und endlich an meinem Suaheli-Online-Sprachkurs weitermachen.



Mein perfekter Tag zu Hause Lesen

– «Das Herzenhören» und die Fortsetzung «Herzenstimmen» von Jan-Philipp Sendker, wunderbar berührende Romane

Hören

– Musik von Amadou & Mariam, zum Beispiel «Je pense à toi»

Schauen

– Den Film «Weit um die Welt»

– Cachaça pur im Hallygally-Clublokal 1 Franken

Drink aus der Hausbar

– Nach dem Abendessen: Amarula



Welche Ecke Zürichs ist überbewertet?

Jede und keine. Ich bin Zürcherin und verliebt in meine Stadt!



Funktioniert sie ohne Geld?

Das finden wir nun gerade heraus. Aber ganz ehrlich: Unsere gesamte westliche Welt und gerade hier in Zürich ohne Geld zu leben, ist sehr schwer. Man wird gesellschaftlich exkludiert und ausgestossen.

Auf welchen Luxus wollen Sie nicht verzichten?

Die Welt zu bereisen. Klimatechnisch eine schreckliche Aussage, aber für mich gibt es nichts Fantastischeres, als in fremde Welten abzutauchen.





Welches ist Ihr Züri-Soundtrack?

«Ziitreis» von Stereo Luchs. Wir sind beide im Kreis 3 aufgewachsen; mit diesem Lied tauche ich in meine Jugend ab.



Stefanie Gubsers Züri-Soundtrack: «Ziitreis» von Stereo Luchs. Video: YouTube/Stereo Luchs

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Eine Hoffnung ist niemals da, um sie aufzugeben. Mein Motto ist, eine Hoffnung zu einer Vision zu machen und ihr nachzugehen.



Die Zürcherin Stefanie Gubser, die im Kreis 3 aufgewachsen ist und bis heute dort lebt, ist vielseitig. Als Pina Jung tritt sie als Musikerin auf, ihre neue Single «Lonely Times» ist vor wenigen Tagen erschienen, die EP «Wuwei» folgt im Juni. Zudem ist sie Organisatorin von «Zürich Tanzt», dem Outlet-Verkauf «Atelier Kalk» sowie der Konzertreihe «Stadtsommer» und hat ein Kinderbuch geschrieben.