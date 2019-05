«Ich glaube nicht, dass Private billiger bauen»

Die Gegend, in der das Tram mit der Nummer 9 wendet und Richtung Westen zurück in die Stadt fährt, kennt Heinz Schatt bestens. Der SVP-Politiker, der heute aller Voraussicht nach zum Präsidenten des Stadtparlaments gewählt wird, wohnt seit über 40 Jahren in Schwamendingen. Für diesen Wahlkreis ist er in den Gemeinderat gewählt worden, hier engagierte er sich zuvor in der Schulpflege, im Quartierverein und im Gewerbeverein. «Die übliche Ochsentour», sagt er.

In Schwamendingen sind seine drei Kinder, die längst erwachsen sind, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und auf dem Schwamendingerplatz wird Heinz Schatt heute Nachmittag den Gemeinderat, aber auch die Bevölkerung zu einem Apéro einladen, um sein Präsidialamt zu feiern. Ein Jahr lang wird er es innehaben.

Der 65-Jährige freut sich darauf. Auf das Fest, aber auch darauf, die Stadt Zürich zu repräsentieren. Zeit hat er dazu. Seit drei Monaten ist der Bauingenieur pensioniert.

Im eigenen Haus

Die Tramlinie 9 sei ideal, um ihn zu porträtieren, sagt er während der Fahrt. Denn sie führe an Orten vorbei, die für ihn persönlich wichtig seien, aber auch für die Politik der Stadt und die Stadt selbst. Beim Einsteigen ins blau-weisse Gefährt erzählt er, dass er am Wochenende auf der Sportanlage Heerenschürli war, um ein Baseball-Spiel zu sehen. Das Spiel und die Regeln habe er zwar nicht verstanden, viel wichtiger war ihm aber, Zeit mit seinen beiden Enkeln zu verbringen. 50 Millionen Franken hat die Bevölkerung 2007 bewilligt, um die Sportanlage zu realisieren. Für Heinz Schatt ein weiser Entscheid.

Bei der Haltestelle Luegisland weist Schatt auf das Elektrogeschäft hin. Dieses wird seit kurzem von seinem heute 33-jährigen Sohn geführt, der ein Dutzend Mitarbeiter beschäftigt. Und etwas dahinter steht das Haus, das er mit seiner Frau bewohnt. «Nichts Grosses», sagt er. Das etwa 90-jährige angebaute Einfamilienhaus gehört ihnen seit 1987, zweimal haben sie umgebaut. Zuvor wohnten sie in zwei Genossenschaftswohnungen.

Das Tram rauscht weiter Richtung Schwamendingerplatz und gleitet danach in den Tunnel – das einzige Stück der U-Bahn in Zürich, das schliesslich verwirklicht wurde, wie Schatt zu berichten weiss. 1960 und 1973 hatte die Zürcher Stimmbevölkerung das damals schon milliardenteure Bauvorhaben verworfen. Ein anderes immens teures Bauprojekt beschäftigt den Quartiermenschen Schatt momentan mehr. Dieses sieht man vom Tramtunnel aus nicht, es wird aber seit einem Monat über dem Tunnel verwirklicht: die knapp ein Kilometer lange Überdachung der Autobahn. «Dafür hat sich das Quartier schon vor über 30 Jahren engagiert.»

Einhausung bald überholt?

Aus der anfänglichen Idee einer Leichtkonstruktion als Lärmschutz wurde eine Tunnellösung mit öffentlichem Park auf dem Dach. Beidseits des Tunnels werden die Wohnüberbauungen erneuert, was insgesamt über eine Milliarde Franken kostet. «Als Quartiervertreter habe auch ich mich für die Einhausung eingesetzt, heute muss ich aber zugeben, dass die SVP mit Recht vor den hohen Kosten warnte.» Wenn das Projekt in fünf Jahren fertig sei, habe uns die technische Entwicklung möglicherweise bereits eingeholt: «Schon in naher Zukunft werden elektrisch betriebene Autos fast lautlos und ohne Abgase über diese Strassen fahren.»

Mit dem Quartier kämpft Heinz Schatt seit über 30 Jahren für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen. Die heutige Lösung hält er für zu teuer. Foto: Marc Dahinden

Der Autofahrer spricht

Weiter geht die Fahrt zur Haltestelle Seilbahn Rigiblick. Sie ist für Schatt ein Musterbeispiel und Symbol für die falsche, ideologisierte Verkehrspolitik der links-grünen Mehrheit der Stadt. «Ich selber bin ja nicht nur mit dem Tram unterwegs. Als Autofahrer erlebe ich hier fast zu jeder Tageszeit stockenden Verkehr oder Stau.» Der Grund: Tempo 30 und rigides Verkehrsregime mit drei Fussgängerstreifen kurz hintereinander. Die Haltestelle Winkelriedstrasse wiederum ist mit einer Kaphaltestelle ausgestattet. Autos, aber auch Blaulichtfahrzeuge, die Richtung Stadt fahren, müssen hinter dem Tram halten, wenn dieses in die Haltestelle einfährt. Dies hält Schatt für eine Behinderung des privaten Verkehrs.

In Höngg studiert

ETH/Universitätsspital heisst der nächste Stopp des Trams. Zu beiden hat Schatt einen Bezug. Im Universitätsspital arbeitet seine Frau. An der ETH hat er sich zum Bauingenieur ausbilden lassen. «Die ersten vier Semester habe ich hier an der ETH studiert, danach gehörte ich zu den ersten Studenten, die auf dem Hönggerberg die ETH besuchten.» Neu und modern mit besten Voraussetzungen für das Studium sei alles gewesen. Spuren hat er später als Bauingenieur in der Stadt hinterlassen. So war er für den Ausbau des Bahnhofs Hardbrücke von zwei auf vier Gleise zuständig – samt allen Unterführungen und Aufgängen. Und für ein Generalunternehmen berechnete er die Kosten von Grossprojekten wie dem Prime Tower oder der Überbauung Sihlcity.

Das Tram passiert die Kantonalbank, in der eine seiner Töchter arbeitet, und kommt zum Paradeplatz. Hier wäre die Meinung des neuen Gemeinderatspräsidenten zum Bankenplatz Zürich interessant. Doch mittlerweile hat sich das Gespräch über Bauprojekte in der Stadt weiterentwickelt zu einer Diskussion über die Wohnbaupolitik. Und da gesteht Schatt seine persönliche Meinung, die bei einem SVP-Politiker überrascht: Es brauche in der Stadt neben den privaten Investoren, die für zwei Drittel des Wohnbauvolumens verantwortlich sind, den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau mit einem Anteil von einem Drittel.

Fraktionszwang akzeptiert

«Ich bin überzeugt, dass die Stadt ihr Land selber überbauen soll. Ich glaube nicht, dass Private dort billiger bauen können.» Land im Baurecht abzugeben, findet er ebenfalls falsch: «Das bedeutet an sich dasselbe wie ein Landverkauf. Und da wäre ich sowieso dagegen.» In der SVP-Fraktion sei er mit der Meinung natürlich in der Minderheit. Trotzdem stimmt er im Gemeinderat mit seinen SVP-Kolleginnen und -Kollegen. Als Zwang empfindet er das nicht. «Es ist eine Abmachung, die wir uns selber auferlegt haben.»

Das Bettenhaus beim Spital Triemli ist für Heinz Schatt kein Zweckbau, sondern steht für den perfektionierten Zürcher Finish. Foto: Samuel Schalch

Jetzt fährt das Tram seinem Ziel entgegen, dem Triemli. Von der Haltestelle sind es nur wenige Schritte hinauf zum Spital. Auch hier steht ein Symbol der städtischen Baupolitik: das Bettenhaus, das vor drei Jahren eröffnet wurde und noch glänzt wie am ersten Tag. 300 Millionen Franken hat es gekostet. Schatt sagt: «Das ist kein Zweckbau, sondern typischer Züri-Finish.» Tatsächlich sieht das riesige Gebäude eher wie ein Luxushotel aus denn wie ein Spital.

(Tages-Anzeiger)