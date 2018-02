Das Sterben altehrwürdiger Beizen in Zürich hört nicht auf. Nachdem Ende letzten Jahres die «Rosenburg» ihre Türen für immer schloss, sind nun auch die Tage des «Moléson» an der Grüngasse 7 im Kreis 4 gezählt. Am 21. Februar werden zum letzten Mal Gäste im Lokal empfangen. Der Grund: Die Wirte Edy Haas (61) und Silvia Fröhli (65) treten nach 23 Jahren in den Ruhestand und mit ihnen auch Heidi Vögeli (68) und Nadica Jovanovic (64), die ebenfalls zum langjährigen Team gehören.

«Ich werde Tränen in den Augen haben, wenn ich am 21. Februar die Tür des Restaurants ein letztes Mal abschliessen werde», sagt Edy Haas, «denn ich habe viele gute Erinnerungen an die über zwei Jahrzehnte Wirterei.» Seine Geschäftspartnerin Fröhli ergänzt: «Viele unserer Stammgäste sind traurig. Nach der Schliessung wird im Quartier etwas fehlen.»

Telefonkabine als Putzschrank

So wird es sein, denn das «Moléson» war für Quartierbewohner und Besucher viele Jahre lang ein sozialer Treffpunkt für Jung und Alt, ein Rückzugsort, eine Beiz, in der die Zeit stillgestanden ist. Wer dieses Lokal betrat, wurde mit einem lauten «Grüezi» vom freundlichen Servicepersonal begrüsst, der Gast fühlte sich dank dem vielen Holz an Wänden und Decke schnell wohl wie in einer heimeligen Stube. Haas: «Bei uns sah man selten die Gäste über ihre Handys gebeugt. Viele kamen zu uns, um einen Schwatz abzuhalten oder einen Jass zu klopfen.»

Im «Moléson» sei es oft vorgekommen, dass der Büezer neben dem Banker sass, beide schimpften und lachten und zusammen ein Bier tranken. Es gibt sogar noch eine Kuriosität: eine echte Telefonkabine wie anno dazumal. Allerdings nur auf den ersten Blick: Öffnet man die Tür des Kabäuschens, blickt man in einen vollen Putzschrank.

Einfache, bodenständige Küche

Bekannt war die Beiz weit über die Quartiergrenzen hinaus für ihre Hausspezialitäten, das hausgemachte Cordon bleu vom Rind nach Bündnerart oder das 180-Gramm-«Mega-Wienerschnitzel» mit Pommes frites und das Fondue bei kälteren Temperaturen. Edy Haas und Silvia Fröhli haben in all den Jahren auf eine einfache, bodenständige Küche gesetzt, wie man sie von einer Quartierbeiz erwartet: Vom Cervelat mit Brot, hausgemachten Suppen über den Wurst-Käse-Salat sind alle Klassiker auf der Speisekarte versammelt. «Wir haben uns nie nach den neuesten kulinarischen Trends orientiert», sagt das Wirtepaar, «da gibt es in Zürich genug andere, die das anbieten.»

Kampf gegen Take-aways

Die Zeiten haben sich in den vergangenen 23 Jahren sowieso geändert. «Wirten ist heute ein knochenharter Job», sagt Edy Haas, «wir kämpfen gegen die vielen Take-away-Angebote, die überall wie Pilze aus dem Boden schiessen, und gegen das veränderte Essverhalten.» Früher hätten sich die Gäste für ein Mittagessen noch die nötige Zeit genommen, heute würden die meisten höchstens noch eine halbe Stunde fürs Mittagsmahl aufwenden. «Viele Gäste machen heute lieber kurz Mittag und gehen dafür früher von der Arbeit nach Hause.»

Ob das Restaurant unter gleichem oder neuem Namen wieder eröffnet, lassen Edy Haas und Silvia Fröhli offen. «Wir wissen nicht, was der Eigentümer plant.» In den vergangenen Wochen hätten einige Bewerber vorbeigeschaut, aber mehr als Interesse sei nicht dabei gewesen. «Es wäre aus unserer Sicht schön, es würde wieder eine Quartierbeiz geben», sagt Fröhli, «aber das liegt nicht in unserer Hand.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)