«Ich will nicht verzichten, aber ich muss»

In Ihrem neuen Stück «Unter dem Dach» geht es um das Kampfthema Einwanderung. Wie präsent ist das Thema für Sie in Zürich?

Total präsent, weil Zürich bunt ist, und gleichzeitig unsichtbar, weil vor lauter Wohlstand Menschen, die sich ausserhalb von diesem bewegen, wenig gesehen werden.



Sie sind ursprünglich Deutsche, leben aber schon lange in der Stadt. Welches ist Ihr liebster züritüütscher Ausdruck?

Heimlifeiss. Es ist eines von den Worten, bei denen ich mich wundere, warum es in anderen Sprachen kein derart treffendes Wort dafür gibt.



Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

Sonntagvormittags! Während der vier Jahre auf der Schauspielschule habe ich immer am Sonntag in einer Bäckerei gearbeitet. Erst als ich den Job nicht mehr brauchte, habe ich Zürich am Sonntag erlebt. Sonntag und nicht arbeiten fühlt sich für mich deshalb heute immer noch wie Luxus an.



Auf welchen Luxus wollen Sie auch nicht verzichten?

Ich will nicht, aber muss, seit der Laden an der Bahnhofstrasse geschlossen hat: die Macarons von Ladurée. Ich vermisse sie bitter.



Sie können Ihr ganzes Leben nur noch in einer Zürcher Beiz essen: In welche gehen Sie?

Zu Babette an der Bertastrasse. Es gibt kaum eine Beiz, in der ich mich so zu Hause fühle wie hier. Und das Essen ist sehr lecker.



Mein perfekter Abend Apéro

– Bank Spritz in der Bank am Helvetiaplatz, 13 Franken

Nachtessen

– Suppe bei Ikoo an der Bäckerstrasse, ca. 25 Franken

Drinks

– Keine, da ich Bars zu meiden versuche, –

Kino

– Film im Riffraff, 18 Franken

Ausgaben total:

ca. 56 Franken

Welche Ecke Zürichs ist überbewertet?

Der Uetliberg. Entweder ist es oben kalt und neblig oder überlaufen. Und so lange schaue ich mir die Aussicht ja doch nicht an, dass es sich lohnt hochzufahren.



Finden Sie den Zürichsee auch doof?

Wie bitte?! Wenn ich schon nicht das Meer habe hier, muss es mindestens der Zürichsee sein!



Auf welcher Wiese schauen Sie gerne in den Himmel?

Auf der Bäckeranlage. Seit ich Kinder habe, ist sie der Nabel der Welt.



Und wo trinken Sie am Wochenende Kaffee?

Samstags im Café Le Mur an der Engelstrasse und sonntags im Gran Café Motta am Limmatquai.



Die Liebe Ihres Lebens?

Das Spielen; egal, ob Theater oder Film.



Wo hatten Sie Ihr schönstes Date in Zürich?

Auf dem alten Labitzke-Areal. An einer WG-Party in einer der alten Fabrikhallen habe ich die ganze Nacht lang mit dem tollsten Mann getanzt. Er ist heute mein Partner.



Funktioniert Zürich ohne Geld?

Wenn man sein Aussenseitertum würdevoll zelebriert, dann ja.



Eines der vielen aktuellen Projekte von Beren Tuna: Kinofilm «Al-Shafaq». Video: Youtube/Outside The Box



Wann haben Sie das letzte Mal geweint?

Das wird wohl nicht so lange her sein. Aber was kümmert mich mein Kummer von gestern?



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass ich doch noch genug Zeit finde, um alles zu machen, was ich vorhabe.



Ihr persönlicher Ratschlag, für alle, die neu nach Zürich kommen?

Vermeidet es, WG-Zimmer zu besichtigen, solange ihr noch kein Schweizerdeutsch versteht. Und wenn es nicht anders geht, behauptet halt, ihr könnt nur Englisch.



Wo findet einen in Zürich das Glück?

An einem Sommerabend auf der Mole des Hafens Enge – klappt immer.



Aufgewachsen ist die 39-jährige Schauspielerin und Regisseurin Beren Tuna in der Türkei und in Süddeutschland. In Zürich lebt sie seit 17 Jahren und steht hier regelmässig auf der Bühne. Aktuell ist Tuna auf der Kinoleinwand in «Al-Shafaq» und in der SRF-Produktion «Seitentriebe» zu sehen. Zudem führt sie im Stück «Unter einem Dach», das am Donnerstag im Sogar Theater Premiere feiert, Regie.