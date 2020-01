Im Dschungel aus Stoff, Leder und Pailletten

Tiefschwarze Augen funkeln im Dickicht. Das elegante braune Fell der Raubkatze ist kaum zu sehen, der starre Blick wachsam nach vorne gerichtet. Er wartet geduldig die nächsten Schritte der Jäger ab. Gierige Hände greifen nach der Raubkatze, viele wollen das prächtige Fell als einzigartige Trophäe. Doch nur ein Jäger wird am Ende siegreich sein.

Dieser Jäger heisst James. Wie ein Habicht fliegt er heran, greift sich das Tier und verschwindet wieder im Dickicht. Gut, «Tier» ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ein Tierkostüm. Das elegante Fell ist künstlich und die tiefschwarzen Augen aus Plastik. Der Löwen-Onesie, den sich James geschnappt hat, ist eines von 5000 Kostümen und Kostümteilen, die am Samstag beim grossen Kostümverkauf des Opernhauses Zürich angeboten wurden.

Alle zwei Jahre trennen sich die Kostümbildner von all den Outfits ausgelaufener Produktionen. Die Preise sind fast unverschämt niedrig und der Ansturm deshalb jedes mal enorm. Um zehn Uhr öffnen sich die Tore zur Studiobühne, doch schon um acht campen die ersten Kunden vor dem Eingang. Kurz vor zehn reicht die Schlange quer über den Sechseläutenplatz. Drin ist es eng, warm und ein sanftes Rascheln und Funkeln von Pailletten und Schmuck erfüllt die Luft.

Rollenspieler im Schwanensee-Gewand

James ist wieder am wildern, während sich die anderen Jäger durch die engen Reihen zwischen den Kleiderständern quetschen. Das Wort «Jäger» ist hier vielleicht als Gag gemeint, doch mit Anne Kneubühl ist auch eine echte Jägerin unterwegs im Dickicht aus Baumwolle, Seide und Leder. Oder besser gesagt: eine Waldläuferin. Anne unternimmt in ihrer Freizeit das, was man «LARP» nennt, «Live Action Role Play». Dort versetzt sie sich mit anderen Rollenspielern in Camps und Wäldern in eine mystische Welt voller Elben und Krieger.

Beim Kostümverkauf des Opernhauses ist sie zum ersten Mal, doch das Funkeln in ihren Augen spricht Bände. Zwei himmelblaue Outfits liegen in ihren Armen: eine fantastisch bestickte Weste aus der Produktion von «Schwanensee» und ein Cape mit Edelstein-Brosche. «Einfach toll. Und für den Preis!» kommentiert sie begeistert und bewegt sich in Richtung der überfüllten Umkleidekabine.

Shopping im Gedränge

«Sorry» schallt es plötzlich aus dem Gang zwischen Masken, gewaltigen Brustpanzern und bunten Balletkostümen. Ein Tourist steigt der stoffbepackten Lena auf den Rocksaum und entschuldigt sich ganz brav. Lena ist nicht böse, schliesslich blockiert sie auch den halben Durchgang. Mit ihrem Freund Marcel wollte sie eigentlich nur eine Kleinigkeit für Mittelaltermärkte kaufen. Das Zauberwort ist «eigentlich».

Wenn das Opernhaus Zürich zum Kostümverkauf lädt, ist das Interesse gross: Die Schlange vor dem Eingang am Samstag 11. Januar 2020. Bild: Reto Oeschger

«Das hier ist gar nicht für das Outfit, das fand ich einfach so schön. So Cinderella-mässig», kommentiert sie das silberne, bodenlange Kleid, «das ist einfach alles mega guter Stoff!» Es habe sich gelohnt, dass die beiden schon seit acht Uhr im kalten Winterwind vor dem Opernhaus anstanden. Als der Türsteher sie noch mit der ersten kleinen Gruppe herein lässt, jauchzt Lena vor Freude auf.

Zwei komplette Kleiderstangen

Lena und Marcel sind, wie ein Grossteil der vielen Hundert Kunden, Hobbyjäger. Sie suchen einfach etwas Witziges für die nächste Kostümparty. Doch es gibt auch die Anderen. Die Grosswildjäger. Und eine junge braunhaarige Frau ist die grösste Grosswildjägerin von allen: Sophie. Künstlername: Sophie Jung. Echter Name: Nun ja, auch Sophie Jung. Die Baslerin ist internationale Performance-Künstlerin. Mit ihrem englischen Partner Peter Burleigh räumt sie die Regale massenweise leer.

Um 12 Uhr Mittags, ungefähr drei Stunden nachdem sie in der Schlange vor dem Opernhaus angekommen waren, haben die beiden zwei komplette Kleiderstangen voller Kostüme und Accessoires angesammelt. Es müssen fast hundert Einzelstücke sein, die die beiden sich reservieren liessen. «Wir wollten zum Transportieren schon fast mit dem Van kommen», meint Sophie lachend.

Das sagenumwobene Busenkleid

Unter ihren Schätzen befindet sich der heilige Gral des diesjährigen Kostümverkaufs: Das Busenkleid. Original gefertigt wurde es für «Grand Macabre». Und es besteht – nun ja – aus hautfarbenen Brustattrappen. Vielen Dutzenden davon. Unzählige Jäger haben an diesem Vormittag ihre Augen auf das Stück geworfen. Immer von breitem Grinsen begleitet. Und sogar als Sophie das Stück schon reserviert hatte, schlichen sich immer wieder Jäger an und wollten ihr die Trophäe wieder entreissen.

Doch nun hat sie es. Die Jägerin war erfolgreich. Auch die schlanke Elbin Anne hat ihr Gewand für die nächste Rollenspiel-Convention gefunden. Gut zwei Drittel aller Opernkostüme gingen am Ende weg. Nun ist es Zeit für Anne, das Wunderland wieder zu verlassen. An der Kasse steht sie neben einem älteren Herrn mit Anzug und der 17-jährigen Gymnasiastin Zoe, die sich ein beeindruckendes, handgearbeitetes Spitzen-Balletkleid für gerade einmal 40 Franken geschnappt hat. Durch eine kleine Feuerschutztür verschwinden alle drei wieder. Und mit ihnen die Kostüme, die jetzt neue Abenteuer erwarten. Weit weg vom Opernhaus.