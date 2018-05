In Konkurrenz mit Behinderten

Beck Meier ist eine Marke im Zürcher Oberland. Seit über 120 Jahren versorgt er Bäretswil mit Brot, Gebäck und seinen Schwarzwäldertorten. Der Beck fährt die Ware sogar in die Aussenwachten aus, heute mit dem Kleinbus, früher mit dem Rosswagen. Doch Bäckermeister Theo Meier ist nicht nur stolzer Kleinunternehmer, er ist auch besorgt. Denn die Margen sind klein im Geschäft mit dem Brot, die Nachtarbeit in der Backstube ist nicht jedermanns Sache, und die Konkurrenz wächst. Sämtliche Grossverteiler verkaufen mittlerweile frische Backwaren, und es mischen auch immer mehr Behindertenwerke in seinem Geschäft mit.

Vor allem Letzteres beschäftigt Theo Meier, denn seiner Meinung nach arbeiten diese Konkurrenten mit längeren Spiessen. «Wer lässt schon gerne ein Behindertenwerk abblitzen, wenn es um die Vergabe eines Auftrages geht?», fragt Meier. Persönlich hat er zwar noch nie das Nachsehen gehabt. Doch als Vorstandsmitglied im ­Bäckermeisterverband kennt er diese Klage von seinen Berufskollegen.

4000 Franken pro Monat

Längere Spiesse haben die Behindertenwerke aus Meiers Sicht aber nicht nur aus ideellen, sondern auch aus finanziellen Gründen. Denn sie werden für die aufwendige Betreuung von Lehrlingen, die aus psychischen Gründen IV-abhängig sind, entschädigt. Die IV zahlt den sozialen Werken zwar nur deren effektiven Aufwand, doch für Meier ist klar: «Die Ausbildung von IV-Lehrlingen kann lukrativ sein.» Denn pro Monat gibt es pro Lehrling teilweise über 4000 Franken; ein Betrag, den die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich bestätigt. Dieses Geld entspricht dem Mindestlohn für einen ausgelernten Bäcker und Konditor. Meier ist deshalb überzeugt: «Durch die heutige Subventionierung von IV-Lehrlingen kommt es zu Marktverzerrungen.»

«Ich hoffe einfach nicht, dass sich das Spital einmal zwischen mir und der Stiftung St. Jakob entscheiden muss.»Roger Plüss, Bäckermeister

Das glaubt auch Roger Plüss, Bäckermeister aus Weiningen. Er verkauft seine Brötchen nicht nur in seinen Läden, sondern liefert auch in Altersheime oder in ein Spital, wo er direkter Konkurrent des Behindertenwerkes St. Jakob aus Zürich ist. Bisher können zwar beide Brötchen liefern, doch Plüss sagt: «Ich hoffe einfach nicht, dass sich das Spital einmal zwischen mir und der Stiftung St. Jakob entscheiden muss.»

Plüss bildet selber keine Lehrlinge aus, engagiert sich aber im Bäckermeisterverband für den Nachwuchs, wo er verantwortlich ist für die Organisation der jährlichen Berufsmesse in Zürich-Oerlikon. Das soziale Engagement für benachteiligte Jugendliche, das Behindertenwerke erbringen, möchte er keinesfalls infrage stellen. Gleichwohl findet er störend, dass diese «bevorzugt ­behandelten Bäckereibetriebe» voll im freien Markt mitmachen können. Er weist auch auf den modernen Produktionsbetrieb hin, den die Stiftung St. Jakob mitten in Zürich-West erstellt hat und dafür einen Staatsbeitrag von über 14 Millionen Franken erhielt. «Davon können normale Betriebe nur träumen.»

St. Jakob: «Kein Preisdumping»

Bei der Stiftung St. Jakob ist man den Wettbewerb in der Bäckerbranche gewohnt. Von Vorzugsbehandlung im Markt könne keine Rede sein, sagt Fritz Wyder, Leiter Gastronomie bei St. Jakob. Für das Geld, welches die Stiftung für Mitarbeitende und Lehrlinge im geschützten Bereich erhalte, erbringe sein Betrieb eine Gegenleistung in Form von zusätzlicher Betreuung. Wyder verweist auch auf die marktüblichen Preise, welche die Bäckerei St. Jakob verlangt. Ein Buttergipfeli kostet 1.40 Franken, ein Laugengipfeli 1.60 Franken, wie in normalen Bäckereien. «Wir betreiben kein Preisdumping», sagt Wyder.

Er betont, dass die Ausbildung von IV-abhängigen Lehrlingen kein lukratives Geschäft sei. «Vielmehr nehmen wir die soziale Verantwortung mit Zusatzaufwand wahr, um benachteiligten Jugendlichen eine Lehrstelle und somit die Chance für eine berufliche Zukunft zu bieten. Eine Chance, die sie in anderen Bäckereibetrieben nicht erhalten.» Weiter stellt Wyder klar, dass der neue Produktionsbetrieb in Zürich-West nicht nur für die Bäckerei von St. Jakob, sondern für den ganzen Betrieb mit 500 Arbeitsplätzen gebaut worden sei.

Sowohl Bäckermeister Meier wie Bäckermeister Plüss wissen, dass man sich mit Kritik an sozialen Institutionen keine Freunde macht. Beide betonen, sie wollten den Behindertenwerken nichts wegnehmen, sondern selber mehr bekommen. Dabei denken sie an die vielen Betriebe, die Lehrlinge in den Backstuben haben. Diese sind zwar nicht IV-abhängig, doch oft brauchen sie überdurchschnittlich viel Betreuung. Das weiss Meier aus eigener Erfahrung. Er hat auch schon schulisch sehr schwachen Schulabgängern eine Chance ge­geben, die knapp über der IV-Berechtigung lagen. «Um diese Jungen erfolgreich durch die Lehre und die Lehrabschlussprüfung zu bringen, braucht es viel Geduld und Zeit», sagt Meier.

Geld aus der Staatskasse

Darum sind nun Plüss und Meier zusammen mit Thomas Hess, dem Geschäftsleiter des KMU- und Gewerbeverbandes, aktiv geworden. Von der IV haben sie allerdings bereits eine Absage bekommen. Für nicht IV-abhängige Lehrlinge kann die Versicherung keine Entschädigungen leisten. Nun ist eine Anfrage beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt hängig. Dort wird geprüft, ob Betriebe mit besonders betreuungsintensiven Lehrlingen aus dem Berufsbildungsfonds entschädigt werden könnten. Konkret geht es um 150 000 Franken pro Jahr und um eine Härtefallkommission, die dieses Geld verteilen würde.

Für den Geschäftsleiter des KMU- und Gewerbeverbandes, Thomas Hess, ist klar: Sollte die Berufsbildungskommission 150 000 Franken aus dem Fonds für schwache Lehrlinge freigeben, müssten alle Betriebe und nicht nur Bäckereien profitieren können. «Auch im Gartenbau oder im Gastrobereich arbeiten betreuungsintensive Lehrlinge.» Für Hess wären «Anerkennungszahlungen», die «administrativ schlank» vergeben werden könnten, im Kanton Zürich aber grundsätzlich sinnvoll. Es bestehe ein gesellschaftliches Interesse an der Integration von schulisch Schwachen. Er erinnert an das Ziel von Bund und Kantonen, dass 95 Prozent aller unter 25-Jährigen über einen Lehrabschluss oder einen Mittelschulabschluss verfügen sollten. Im Kanton Zürich hat man dieses Ziel mit einer Quote von 90,8 Prozent derzeit noch nicht erreicht.

(Tages-Anzeiger)