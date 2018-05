In Zürich-Seebach brennt eine Wohnung

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Seebach dringt schwarzer Rauch. Die Brandmeldung ging um 10 Uhr bei Schutz & Rettung Zürich ein, worauf ein grösserer Einsatz ausgelöst wurde. Offenbar sind beim Brand an der Neunbrunnenstrasse zwei Personen verletzt worden. Gemäss einer Meldung von «20 Minuten» waren nach einer Explosion zwei Personen aus dem Fenster gesprungen.

Die Brandursache ist noch unklar.

Aufgebot von #Berufsfeuerwehr und #Rettungsdienst um 10 Uhr wegen #Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus (Kreis 11), 2 Verletzte, weitere Infos folgen ^ke — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 11. Mai 2018

(pu)