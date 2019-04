Inside ERZ: Ein Laden ausser Kontrolle

Fast zwei Jahre lang hat der Rechtsprofessor Tomas Poledna im Auftrag des Zürcher Stadtrats die Unregelmässigkeiten bei Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) untersucht. Heute präsentierte die Stadtpräsidentin Corine Mauch mit den Stadträten Filippo Leutenegger und Richard Wolff die Ergebnisse von Polednas Administrativuntersuchung. Der Stadtrat bezeichnete die festgestellten Regelverstösse als «gravierend». Im Kern bestätigt der Bericht, was aufgrund vorangegangener Untersuchungen bereits bekannt war, und zeigt: Es war noch schlimmer.

So existierte nicht nur eine schwarze Kasse, sondern es gab gleich deren drei. Der ehemalige ERZ-Direktor Urs Pauli war nicht der einzige Kadermann mit einem Geschäftsauto, dessen Anschaffung und Nutzung die städtischen Regeln verletzten, vielmehr gönnte sich die gesamte Geschäftsleitung entsprechende Dienstwagen. Pauli unterhielt seine Angestellten nicht nur mit einer Badelandschaft in einem umgenutzten Klärbecken. Er beschäftigte auch Angestellte, die eigentlich hätten entlassen werden müssen, mit dem Restaurieren von Oldtimern für ein privates Museum oder der Pflege von Emus in einem Laufvogelgehege. Das alles ohne Erlaubnis der zuständigen Stadträte.

Der Stadtrat hat reagiert und eine Reihe von Massnahmen getroffen, wie er heute bekannt gab. Er löste die schwarzen Kassen auf, zog die Geschäftsautos ein und verkaufte sie. Das Oldtimermuseum wird aufgelöst und für die Emus ein neuer Platz gesucht. Zudem verkleinerte er die Geschäftsleitung von ERZ, strukturierte und besetzte sie neu. Das Controlling, das früher Teil des operativen Bereichs und damit zahnlos war, wurde in einen eigenständigen Fachbereich integriert. Auch hier wechselte der Stadtrat das Personal in den leitenden Positionen aus.

Dutzende Befragungen, unzählige Akten

Ans Licht gekommen ist dies alles aufgrund einer anonymen E-Mail im Sommer 2015. Beim Neubau des Logistikzentrums Hagenholz entstanden Mehrkosten von 15 Millionen Franken. Statt für diese zusätzlichen Kosten beim Gemeinderat einen zusätzlichen Kredit zu beantragen, verbuchte das ERZ Rechnungen falsch und liess Dokumente verschwinden, um die Kosten zu kaschieren. Der damalige Vorsteher des zuständigen Tiefbauamts, Filippo Leutenegger (FDP), beliess es zunächst bei einer Ermahnung des ERZ-Direktors Pauli.

Zwei Jahre später wurde bekannt, dass Urs Pauli eine schwarze Kasse mit Bargeld in der Höhe von rund 215’000 Franken führte und einen über 100’000 Franken teuren BMW fuhr, den er als Geschäftsauto angeschafft hatte. Daraufhin reagierte Leutenegger mit einer fristlosen Entlassung, zudem beauftragte der Stadtrat Tomas Poledna mit einer Administrativuntersuchung.

Führte die Untersuchung: Tomas Poledna: Bild: Reto Oeschger

In acht Durchgängen von September 2017 bis August 2018 befragte Poledna mehrere Dutzend Personen zu den Vorgängen. Ausserdem stützt sich der Bericht auf zahlreiche schriftliche Unterlagen sowie weitere Untersuchungen, etwa einen von Leutenegger in Auftrag gegebenen Geheimbericht oder Abklärungen der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderats.

Die verhängnisvolle Haltung der beiden Sanierer

Poledna versuchte folgende Fragen zu klären: Wurden die städtischen Regeln bei Vergaben von Aufträgen eingehalten? Wurden strafrechtlich relevante Handlungen begangen? Herrschte bei ERZ eine Kultur, die geändert werden muss? Er blendete zurück bis 1996. Damals stellte Stadträtin Kathrin Martelli (FDP) Gottfried Neuhold ein, einen Sanierer aus der Privatwirtschaft. Er sollte das stark verschuldete städtische Abfuhrwesen auf Kurs bringen. Dieses wurde mit der von einem Bestechungsskandal erschütterten Stadtentwässerung zu ERZ fusioniert. Neuhold holte als Finanzchef und Vizedirektor seinen späteren Nachfolger Pauli.

Als Sanierer geholt: Gottfried Neuhold. Bild: Keystone

Polednas Untersuchung zeigt auf, dass beide mit einer Einstellung ans Werk gingen, welche die später publik gewordenen Verfehlungen erklärt: dass der Sanierungsauftrag wichtiger sei als die rechtlichen und politischen Vorgaben und Abläufe. Aus Neuholds Amtszeit seien zwar nicht die gleichen «gravierenden Fehler» bekannt wie aus jener von Pauli. Er habe aber möglicherweise den Nährboden dafür gelegt.

Der Zweck heiligte die Mittel. Kaum jemand kritisierte das – auch nicht die Mehrheit der Zürcher Gemeinderäte, die insbesondere von Paulis Wirken bis zuletzt geradezu begeistert sprachen. Die Fortschritte bei der Neuorganisation von ERZ waren nach verbreitetem Eindruck augenfällig.

Eine «Insel des Unternehmertums»?

Neuhold und Pauli nahmen für sich in Anspruch, ERZ statt wie eine Verwaltungseinheit wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu führen. Dabei stützten sie sich laut Poledna auf eine teils «völlig falsch verstandene Vorstellung eines Privatbetriebs». Eine, wonach nicht strenge interne Compliance-Regeln das Handeln leiteten, sondern allein das Gutdünken des Patrons – dem niemand ernsthaft zu widersprechen wagte.

Neuhold und Pauli haben das Personal laut dem Poledna-Bericht für sich gewonnen, indem sie ERZ als «Insel des Unternehmertums» bezeichneten, wo es fürs Personal Sondervorteile gab. Die erwähnte Badelandschaft etwa, die gegenüber der Politik als Biotop kaschiert wurde, oder ein Personalrestaurant, wo es doppelt vergünstigtes, hochstehendes Essen gab.

Ausriss aus dem Untersuchungsbericht. Zum Vergrössern klicken Sie hier.

Die «Privatwirtschaft» wurde laut Poledna auch bemüht, wenn sich die Geschäftsleitung selbst etwas gönnte. Kreditkartenabrechnungen zeugen zum Beispiel von einem «nahezu regelhaften und keineswegs mässigen Konsum von Alkohol», zum Teil bereits zum Mittagessen. Alles auf Kosten der Allgemeinheit. In Gesprächen mit Neuhold und Pauli sei der Eindruck entstanden, dass diese solche Vorteile mit dem «Lohnopfer» rechtfertigten, das sie für die öffentliche Hand auf sich nahmen – schliesslich hätten sie in der Privatwirtschaft viel mehr verdienen können.

Ansätze von Vetternwirtschaft

Sogar Ansätze von Vetternwirtschaft gab es laut der Untersuchung. Neuholds Sohn etwa habe auf Betreiben seines Vaters während Jahren bei ERZ gearbeitet. Als er austrat, hiess es im Arbeitszeugnis, er sei von Anfang an Projektleiter gewesen, obwohl er laut Akten lange nur Praktikant und Assistent war. Ein anderer Fall betrifft die Hausärztin von Pauli. Diese wurde als Betriebsärztin verpflichtet, zum «aussergewöhnlich hohen Betrag» von 426’000 Franken jährlich, ohne vorangehende Ausschreibung und ohne die notwendige Bewilligung des Departementsvorstehers. Eine Darstellung, die Pauli grundsätzlich bestreitet – wie viele andere im Bericht. Auf Aussagen von Insidern reagiert er wiederholt mit der Bemerkung, sie würden nicht den Tatsachen entsprechen. Und dem Untersuchungsleiter Poledna wirft er vor, «um jeden Preis diskreditierend zu argumentieren».

«Das entspricht nicht den Tatsachen»: Urs Pauli wehrt sich gegen die Darstellungen im Bericht. Bild: Keystone

Das Verschulden des Zürcher Stadtrats kommt im Bericht genauso zur Sprache wie jenes der ERZ-Führung. Poledna schreibt, man könne den ehemaligen Vorsteherinnen und Vorstehern vom Tiefbau- und Entsorgungs-Departement (TED) an vielen Beispielen aufzeigen, dass sie im Einzelfall anders hätten handeln müssen: kontrollieren statt vertrauen, das Einhalten vereinbarter Ziele einfordern. Einzelne Versäumnisse aufzuzählen, «würde dem Gesamten jedoch nicht gerecht», heisst es.

Das Problem: Keine richtigen Amtsübergaben

Das Grundproblem sei, dass die ERZ-Leitung auf zu wenig Führung und kritisches Hinterfragen stiess. Ein komplexer Prozess wie die ERZ-Sanierung hätte von einem schriftlich festgehaltenen, stadträtlichen Konzept geleitet sein müssen, das die Freiräume von Neuhold und Pauli einschränkt. Weil ein solches Instrument fehlte, sei eine durchgehende Aufsicht «fast unmöglich» gewesen. Einzige Konstante sei über all die Jahre die ERZ-Leitung gewesen, während die zuständigen Stadträte dreimal wechselten – praktisch ohne «substanzielle Amtsübergaben». Bezeichnend ist, dass fast alle befragten Stadträtinnen und Stadträte der Ansicht waren, bestimmte Vorgänge hätten sich entweder vor oder nach ihrer Amtszeit ereignet.

Aus Sicht des Stadtrats sind die Vorfälle rund um ERZ mit der Adminstrativuntersuchung hinreichend geklärt. Allerdings laufen noch Abklärungen einer parlamentarischen Untersuchungskommission sowie eine Strafuntersuchung gegen Pauli, einen weiteren ehemaligen ERZ-Kadermann und sechs weitere Personen wegen der schwarzen Kassen.

(Tages-Anzeiger)