Ist Noahs Mutter die Entführerin?

Am Mittwochmittag hat sich der Vater des 3-jährigen Noah in Begleitung seiner Anwältin bei den Justizbehörden der spanischen Stadt Vigo gemeldet. Der 32-Jährige, von den Zürcher Behörden wegen Entführungsverdachts gesucht, habe beweisen wollen, dass es sich nicht um Kindesentführung handle und dass es seinem Sohn gut gehe, schreibt die Zeitung «Faro de Vigo». Er habe sich freiwillig gestellt und wolle mit der Justiz zusammenarbeiten.

Das Eheschutzgericht habe keine Massnahmen ergriffen. Weder sei ein Haftbefehl ausgestellt noch seien ihm Auflagen erteilt worden. Es gebe keine Indizien für ein Delikt. Wer das Sorgerecht für das Kind hat, sei noch nicht entschieden, der Fall sei noch hängig.

Vater verliess fluchtartig die Wohnung

Der Vater hatte am frühen Sonntagmorgen die Wohnung seiner Ex-Partnerin in Zürich-Oerlikon fluchtartig verlassen, ohne Pass, Schuhe und Jacke für das Kind. Warum er das tat, ist unklar. Er sei gegangen, um eine «schwere Risikosituation» für das Kind zu verhindern, schreibt die Zeitung «Faro de Vigo», ohne zu erläutern, was damit gemeint war. In einem anderen Artikel war die Rede davon, dass der Vater den Sohn «vernachlässigt» angetroffen habe, als er in Zürich in der Wohnung der Mutter zu Besuch war.

Verwandte des Vaters sagten gegenüber der Zeitung, dass die Mutter mit dem Kind ohne Vorankündigung aus Vigo in die Schweiz gereist sei. Die Frau wohnt bei ihrer Mutter in Zürich-Oerlikon. Der Vater habe deshalb bei den örtlichen Behörden eine Strafanzeige eingereicht. Sowohl der Mann als auch seine Anwältin wollten sich nicht weiter gegenüber der Presse äussern.

In einer gestern veröffentlichten Medienmitteilung der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft heisst es, dass man den Fall in Zusammenarbeit mit den spanischen Behörden abklären werde. Dabei würde untersucht, ob sich der Vater strafrechtlich zu verantworten habe. Weitere Auskünfte würden derzeit keine erteilt, man werde bei Vorliegen neuer Erkenntnisse von aktiv informieren.

Wurde Mutter misshandelt?

Die junge Mutter kritisiert in einem Appell auf ihrer Facebook-Seite Spanien. Die Frau ist Spanierin. Sie schreibt, dass sie ihr Heimatland verlassen habe, weil dort Ungerechtigkeit herrsche. Als Frau werde man misshandelt und müsse dann beweisen, dass man misshandelt worden sei. «Wir können unsere Kinder nicht schützen und in Frieden leben», schreibt sie weiter. Sie werde bis zum bitteren Ende kämpfen.

Schon zuvor hatte sie in einem Statement gesagt, dass sie Spanien verlassen habe, um in der Schweiz ein neues Leben anzufangen. Sie sei mit dem Vater des Kindes nur kurz ein Paar gewesen und sei von ihm misshandelt worden. In einem weiteren Facebook-Beitrag bedankt sie sich bei der Schweiz, die ihr «zivile und moralische Unterstützung» gegeben habe. Weiter schreibt sie, dass misshandelte Frauen bei der BIF, der Beratungsstelle für Frauen, Hilfe erhalten würden. (Tages-Anzeiger)