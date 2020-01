Ist Schneesport eigentlich wirklich Sport?

Dass Skifahren überhaupt etwas mit Sport zu tun hat, war mir als Kind nicht klar, auch wenn wir beim Schleppen der Ski bis zum Skilift jeweils fast zusammenbrachen. Auf der Piste aber war Spass angesagt. In Verbindung mit Sport brachte ich die Sache erst, als wir begannen, jeweils samstags die Sendung «Teleski» auf SRF zu gucken. Dort turnte Bernhard Russi mit einer bemitleidenswerten Familie herum, und als Höhepunkt absolvierte man dann die virtuelle Lauberhornabfahrt; man ging vor dem TV in die Hocke und versuchte bis zur Zieleinfahrt durchzuhalten – wobei Russi jedes Mal auf halber Strecke ankündigte: «Es brennt schon ein wenig in den Oberschenkeln, aber wir halten durch!» Ich hielt nie durch.

Dennoch: Vom sportlichen Gesichtspunkt ist Skifahren kein besonders effektives Workout. Der Kalorienverbrauch liegt bei mageren 250 Kalorien pro Stunde – inklusive Grundumsatz, wobei man bei grossem Andrang auf der Piste oft länger auf dem Lift sitzt als auf den Ski steht. Damit ist Skifahren ähnlich effektiv wie ein gemütlicher Winterspaziergang oder Schlittenfahren, also vernachlässigbar.

Wesentlich effektiver ist da Langlauf: Dabei werden rund 800 Kalorien pro Stunde verbrannt und dazu der ganze Körper trainiert – allerdings ist es von Vorteil, für diesen Sport bereits eine Grundkondition aus einem anderen Ausdauersport mitzubringen. Sonst ist damit zu rechnen, dass man bereits nach 30 Minuten mit brennenden Lungen und Oberschenkeln zusammenbricht.

Aber Schneesport nach Energieverbrauch zu bewerten, scheint mir müssig. Den Berggipfeln so nahe zu sein und sich derart exponiert zu fühlen, als ob jeder Lufthauch einen über die Kante wehen könnte, ist normalerweise nur unter grossem physischem und psychischem Einsatz möglich – Skifahren ist die massentaugliche und mit Schnee verzierte Variante dieses Vergnügens. Für mich sind Schneeferien in erster Linie mentales Training: Die poetische Schönheit eines in der Sonne glitzernden Pulverhangs, die greifbare Nähe majestätischer Berggipfel unter einem weiten blauen Himmel sind Balsam für die gestresste Seele des gemeinen Unterländers. Egal, ob man auf Langlaufski in aller Stille darübergleitet oder sich kopfvoran in den Pistenskizirkus stürzt. Danach kann man immer noch im Kraftraum das Bode-Miller-Skitraining absolvieren: einbeinig Treppen hinaufhüpfen, einbeinige Boxjumps und Planks mit den Unterarmen auf einer Slackline.



Michèle Binswanger ist Autorin beim «Tages-Anzeiger», liebt Sport und Trainingsphilosophien. Wöchentlich schreibt sie die Work-out-Kolumne und postet regelmässig auf diesem Instagram-Kanal.