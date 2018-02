Ist da jemand?

Ein unfreiwillig komisches Bild, ein anzüglicher Kommentar, ein etwas zu hastig rausgeschickter Tweet: Für Politiker sind die sozialen Medien eine potenzielle Mördergrube. Oder aber sie zünden den entscheidenden Nachbrenner im Wahlkampf. Je nachdem.

Nur eine Gruppe Politiker läuft nicht Gefahr, abzustürzen oder durchzustarten: die amtierenden Zürcher Stadträte und jene, die es werden wollen. Dies zeigt ein digitaler Spaziergang durch die Instagram-, Twitter- und Facebook-Profile der Politiker. Trotz heisser Wahlkampfphase gibt nichts Anlass dazu, bei ihnen (wie auch immer geartete) Ausschläge zu befürchten.

Hashtag: Salat

Über alle Parteigrenzen hinweg scheint es vielmehr einen Konsens zu geben. Kandidatinnen und Kandidaten haben auf Social Media präsent zu sein. Müssen sie halt sein. Eine Ausnahme bildet Stadtratsanwärter Roger Bartholdi von der SVP. Er ist weder auf Instagram noch auf Facebook und auch nicht auf Twitter präsent. Sein diesbezüglicher Fussabdruck ist also gleich null.

In die Offensive ging an diesem Wochenende dagegen die grüne Kandidatin Karin Rykart mit ihrer Aktion 24hRykart. So durfte der Follower – bei Insta­gram sind das 164, bei Twitter 635 – Rykart zuschauen, wie sie vor der Migros Flyer verteilt, auf Podien sitzt oder in der Pause Salat isst. Hashtag: Salat. Von den in den 24 Stunden veröffentlichten 12 Bildern und Videos hat jenes am meisten Herzen bekommen, das sie beim Bier mit Parteigenossen zeigt. Dies bestätigt das Credo des Campaigners Daniel Graf (siehe unten), wonach Politiker sich auch abseits ihres Berufsumfeldes zeigen sollten, um bei den Leuten anzukommen.

Einer, der den Auftritt in der Öffentlichkeit einigermassen beherrscht, ist ­Filippo Leutenegger (FDP). Der Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes betreibt sowohl eine Fanseite (beinahe 8000 Fans) als auch ein Facebook-Profil. Im Grunde unterscheiden sie sich nicht voneinander. Es gibt Bilder von Leutenegger im leuchtend orangen Overall oder auf einer Probefahrt im Rollstuhl. In einem Video – laut Campaigner Graf ein zentrales Vehikel für eine erfolgreiche Social-Media-Aktivität – äussert er sich zur Werd­insel und sagt, wenn es nach ihm ginge, dürfte man hier ruhig knutschen. Solche Sinnlichkeit gehört laut Daniel Graf zu einer gelungenen Kommunikation.

Eine wohltuende Langeweile

Auf der Bilderplattform Instagram hat es der Stapi-Aspirant immerhin zu einem eigenen Hashtag gebracht. Das haben neben ihm nur Corine Mauch und Gerold Lauber geschafft. Unter #filippoleutenegger gibt es ein in die Sihl geworfenes O-Bike oder die vom Wind malträtierten Segel auf dem Münsterhof. So etwas könnte gut und gern die Keimzelle für einen Shitstorm sein – doch es ist ­keiner daraus geworden.

So fragt man sich unweigerlich: Sind nicht nur die Stadträte brav, sondern ist es auch die Zürcher Netzgemeinde? Aber auch: Ist es nicht eine wunderbare Sache, wenn das Netz ganz unaufgeregt bleibt? Ist es – zumal vor dem Hintergrund, dass die sozialen Medien andernorts ganze politische Systeme ins Wanken zu bringen vermögen – nicht eine wohltuende Langeweile, die wir hier in der Stadt Zürich miterleben dürfen? Hashtag: Salat. Ja, gerne, einmal mit Hausdressing.

Freilich, es ginge auch spannender. Die Nationalräte Cédric Wermuth (SP) oder Balthasar Glättli (Grüne), beide sehr aktiv bei Twitter, machen vieles richtig. Trial and Error führe zum Erfolg, meint Experte Daniel Graf. Als positives lokales Beispiel erwähnt er auch den Instagram-Feed des grünliberalen Kandidaten für das Stadtpräsidium, Andreas Hauri. Dieser zeige Privates (Fondue) ebenso wie die politische Arbeit (Flyer verteilen vor der Migros). Und setze manchmal auch Humor ein (Hauri als lebendige Wahlsäule). Was laut Graf nicht geht: Standaktionen oder Besuche bei den Kreisparteien eins zu eins auf ­Social Media übertragen, wie das etwa Andres Türler oder André Odermatt gerne tun.

Ein Bild mit Sebastian Kurz

So gesehen erscheint Stadtpräsidentin Mauch als wahre Emotionsbombe mit Gespür für Poesie. Zu einem Bild mit Blumenstrauss vor einem Morgenhimmel schreibt sie auf Facebook: «Endlich, wieder mal die Sonne am Morgenhimmel – nach all den Sturmtagen.» Das kommt an. Mauch besitzt auch einen eigenen Hashtag bei Instagram: Dort erscheint die Stadtpräsidentin als glamouröse, der Kultur zugetane Magistratin. Etwa bei der Eröffnung des Zurich Film Festival oder bei einer Feier im Cabaret Voltaire. Einmal auch als Gemälde im Stil Andy Warhols. Der Hashtag #Richard Wolff dagegen führt wahlweise zu einem US-Kommunisten mit gleichem Namen oder einem kürzlich verstorbenen schwedischen Schauspieler, nur nicht zum AL-Stadtrat mit Biss.

Zum CVP-Mann Markus Hungerbühler gibt es immerhin eine Skurrilität zu melden. Man sieht ihn auf einem Facebook-Bild aus dem Jahr 2015 zusammen mit dem aktuellen österreichischen Bundeskanzler und Social-Media-Profi Sebastian Kurz. Von dessen geschliffener Ästhetik hat er sich allerdings noch nichts abgeschaut. Vielleicht zum Glück.

Denn zwei Sachen werden bei den Hunderten von Konferenz- und Baustellenbesichtigungsbildern deutlich, die für die digitale Ewigkeit festgehalten wurden. Erstens: Politik ist ein Chrampf. Zweitens: Die relative Zurückhaltung – man könnte auch sagen: Langeweile – der Zürcher Magistraten in den sozialen Medien weist auf ein funktionierendes System hin, in dem Ausschläge offenbar nicht vorgesehen sind.

(Tages-Anzeiger)