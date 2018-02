Ist das die Lösung fürs Globus-Provisorium?

Seit über 50 Jahren steht es mitten in der Stadt: das sogenannte Globus-Provisorium bei der Bahnhofbrücke. Nun soll das Providurium weichen. Das Gebäude, in dem heute der Coop untergebracht ist, soll abgebrochen werden und der Laden in den Untergrund wandern. Die heutigen Parkplätze sollen ebenfalls unterirdisch ersetzt werden.

Durch eine Verlängerung des kurzen Autotunnels Richtung Urania-Wache entstünde insgesamt ein grosszügiger Platz, auf den ein wohlgestaltetes Pavillon zu stehen käme.

Der Stadtrat schreibt heute Donnerstag in einer Mitteilung, dass er für die Neugestaltung des Areals und die Erarbeitung eines Nutzungskonzepts einen Projektierungskredit von 4,1 Millionen Franken beim Gemeinderat beantragt.

Umfrage Gefällt Ihnen der Vorschlag fürs Papierwerdareal? Ja, das wirkt schön und aufgeräumt.

Nein, es braucht eine andere Lösung.

Es ist nur ein Vorschlag mehr, es kommt ohnehin anders.

Ist mir egal.

Abstimmen Ja, das wirkt schön und aufgeräumt. 80.6% Nein, es braucht eine andere Lösung. 5.1% Es ist nur ein Vorschlag mehr, es kommt ohnehin anders. 12.6% Ist mir egal. 1.7% 1966 Stimmen Ja, das wirkt schön und aufgeräumt. 80.6% Nein, es braucht eine andere Lösung. 5.1% Es ist nur ein Vorschlag mehr, es kommt ohnehin anders. 12.6% Ist mir egal. 1.7% 1966 Stimmen



In den vergangenen Jahren sind wiederholt Vorstösse im Gemeinderat zum Globus-Provisorium eingegangen. Sie alle forderten eine Aufwertung des Areals. Im Februar 2013 reichten schliesslich die Grünliberalen eine Motion ein, die eine Neugestaltung des Areals sowie die Erarbeitung eines Nutzungskonzepts verlangte.

Abbruch bei allen Varianten

«Der Stadtrat hat in der Folge eine Machbarkeitsstudie und auf deren Basis eine Vertiefungsstudie durchgeführt», schreibt die Stadtregierung. Verschieden Varianten der Neugestaltung seien durchgespielt worden. «Bei allen untersuchten Varianten wurde davon ausgegangen, dass das oberirdische Gebäude des Globus-Provisoriums einem offenen Platz mit einem Pavillon weichen soll», schreibt der Stadtrat.

Weiter will die Stadt den Mühlesteg an eine neue Lage verlegen und verbreitern. «Um eine grössere Fläche zu erreichen, sieht die Bestvariante vor, die bestehende Unterführung unter der Bahnhofbrücke bis vor das Amtshaus II (Polizeiwache) zu verlängern», so der Stadtrat.

Baubeginn frühstens 2022

Der Stadtrat lanciert nun einen Projektwettbewerb, «um städtebaulich, raumplanerisch und verkehrlich gute Lösungen auf dem Papierwerd-Areal zu finden». Anschliessend würden ein Vor- und Bauprojekt ausgearbeitet. Im Rahmen des Wettbewerbs soll nebst der Bestvariante auch eine Variantenkombination geprüft werden. Diese würde eine Umsetzung in zwei Schritten erlauben, indem zunächst die bestehende Unterführung erhalten bliebe und ein kleinerer Platz gestaltet würde. Später könnte dieses Projekt durch eine Verlängerung der Unterführung weiterentwickelt werden, um einen grösseren städtebaulichen Mehrwert zu erzielen.

Wenn der Gemeinderat dem Projektierungskredit zustimmt, kann voraussichtlich 2021/2022 ein Bauprojekt vorgelegt und 2022/2023 mit dem Bau begonnen werden. (sip/pu)