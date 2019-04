Jetzt kommt Schwamendingens Autobahn-Dach

Offizieller Startschuss für die Hauptarbeiten der Einhausung Schwamendingen: Im Beisein von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, AL-Stadtrat Richard Wolff und FDP-Regierungsrätin Carmen Walker Späh ist am Montag der Baustart für das Grossprojekt erfolgt, symbolisiert durch das Zusammensetzen eines dreiteiligen, rot-gelb-blauen Bandes.

Die Fahrt zeigt, was sich mit der Einhausung in Schwamendingen verändert: Zwischen Schöneich und Aubrugg wird die Autobahn überdacht. Video: Lea Blum

Dieses Band stehe für die Zusammenarbeit von Bund, Kanton und Stadt, schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung. Ohne dieses Miteinander sei ein Projekt dieser Art und Grösse nicht realisierbar.

Das Band soll aber auch Zeichen dafür sein, dass die Einhausung Schwamendingen verbindend wirkt: Sie lässt die heute durch die Autobahn geteilten Quartierteile Schwamendingen-Mitte und Saatlen wieder zusammenwachsen.

Lange haben der Bund, der Kanton und die Stadt Zürich auf den Moment gewartet, in dem sie den Startschuss für die Überdachung des Autobahnabschnitts in Schwamendingen geben können. Ursprünglich war das Bauende für 2012 vorgesehen. So hiess es in der Volksabstimmung 2006, zu der 87 Prozent des Volks Ja gesagt hat. Umfangreiche Bewilligungsverfahren, Diskussionen um die die Kostenaufteilung und Verhandlungen mit den von Enteignungen betroffenen Grundeigentümern zogen das Projekt in die Länge. Rekurse gab es hingegen keine. Nun soll die Überdachung 2023 stehen.

Die Einhausung wird die Strasse auf einer Länge von knapp einem Kilometer mit einem Tunnel überdecken, was die Anwohner von Lärm und Abgasen entlasten soll. Auf der Strasse verkehren täglich 120'000 Fahrzeuge. Die Betonwände werden begrünt, und auf dem rund dreissig Meter breiten Dach entsteht ein Hochpark. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 445 Millionen Franken.

Verschieben Sie den Regler und sehen Sie die Veränderung in Schwamendingen.

(saf/sda)