Jetzt gibt es Streit ums Tram am Rosengarten

Die letzte Haltestelle vor der Rosengartenabstimmung heisst «Unruhestand».

Hier steigen zwei pensionierte Chefbeamte der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) aus. Wenige Tage vor dem Urnengang lassen sie eine Ladung Kritik los.

«Das Rosengartenprojekt ist ein eklatanter Fall von ‹Trammissbrauch›», schrieb Horst Schaffer Ende Januar auf dem Blog der Denkfabrik Mobilität. Schaffer arbeitete von 1968 bis 2001 bei den VBZ, zuletzt als stellvertretender Direktor. Die Denkfabrik Mobilität, ein Netzwerk von Fachpersonen, hatte er 2016 gegründet, zusammen mit Heinz Vögeli, Übername «Mister VBZ». Nach 35 Jahren bei den Verkehrsbetrieben ging Vögeli 2015 in Pension, ebenfalls als Vizedirektor. In der «NZZ am Sonntag» kritisierte auch er das Projekt: «Man muss sich fragen, ob Trams auf dieser Strecke sinnvoll sind.»

«Das Projekt ist ein eklatanter Fall von ‹Trammissbrauch›. Völlig diffus und unausgegoren»: Horst Schaffer, Ehemaliger VBZ-Vizedirektor. Foto: PD

Die Abstimmung über das 1,1 Milliarden teure Projekt steht am 9. Februar an. Die Rosengartenstrasse im Zürcher Quartier Wipkingen soll unter die Erde verlegt werden. Oberirdisch würden zwei neue Tramlinien gebaut. So sollen Quartier und Verkehrsknoten entlastet werden, sagen Befürworterinnen, während Gegner mehr Autos und steigende Mieten befürchten.

«Greta hat recht»

Vom Tram war im Abstimmungskampf wenig die Rede. Umso interessanter ist die Frage: Woran genau stören sich die Pensionäre Horst Schaffer und Heinz Vögeli?

Im Blogbeitrag schrieb Horst Schaffer, die umgebaute Rosengartenstrasse sei mit einem Gefälle von 9 Prozent zu steil für eine Tramlinie. Vor allem beim Bergabfahren. Dafür seien die Trams der VBZ «wegen begrenzter elektrischer Bremsleistung» nicht geeignet. Um die Bremswege einzuhalten, müsse die Geschwindigkeit bei der Talfahrt auf 18 km/h reduziert werden. Das bedeutet: zu langsam, um Fahrplan und Anschlüsse zu gewährleisten. Schaffer schreibt daher von einem «völlig diffusen und unausgegorenen Tramprojekt».

Am Telefon führt Horst Schaffer aus: «Es irritiert mich einfach, dass man nur an einzelne Schienen und Tunnel denkt, anstatt an eine Gesamtlösung, zumal das Rosengartentram schon zu meiner Zeit bei den VBZ diskutiert wurde.» Als er kürzlich von Freunden angesprochen worden sei, die sich Fragen zur Abstimmung gestellt hätten, habe er seine Gedanken eben aufgeschrieben. «Ich bin bestimmt kein Grüner und auch kein Fan von Greta, aber recht haben sie schon», sagt Schaffer. Als Lösung schlägt er Trolleybusse vor. Die seien billiger, bräuchten weniger Planungszeit und böten mehr Platz.

Bitte an die Fakten halten

Es dauerte nicht lange, und Guido Schoch, seit 2009 Direktor der VBZ, reagierte mit einer persönlichen Replik. Sie wurde ebenfalls auf dem Blog Denkfabrik Mobilität veröffentlicht (Titel: «Widerspruch von ganz oben»). «Ich finde es schön, wenn sich pensionierte VBZler noch für unsere Projekte interessieren», schreibt Guido Schoch. Aber sie sollten sich bitte schön «an aktuelle Daten und Fakten halten».

«Schön, wenn sich pensionierte VBZler für unsere Projekte interessieren. Aber sie sollten sich an die Fakten halten»: Guido Schoch, heutiger VBZ-Direktor

Die Essenz von Schochs Replik: Die Region Rosengartenstrasse und Hardbrücke sei in Sachen ÖV diejenige mit dem grössten Wachstum. «Im Gegensatz zum letzten Jahrhundert, wo das Wachstum hauptsächlich im Zentrum stattgefunden hat, sind die grössten Wachstumsgebiete in Zürich-Nord und Zürich-West», schreibt Schoch.

Dann kommt er zu den technischen Details. Die maximale Steigung auf der umgebauten Rosengartenstrasse betrage 8 Prozent, nicht 9. Das sei «in etwa gleich viel» wie in Richtung Züri-Zoo oder Albisgüetli (Linien 6 und 13). «Es braucht also keinen neuen Tramfahrzeugpark», so der Direktor. «Solche Steigungen sind keineswegs weltweit einzigartig.» Eine Strassenbahn auf der spanischen Insel Teneriffa zum Beispiel meistere ein Gefälle von 7 bis 8 Prozent. «Sowohl aufwärts wie abwärts wird mit 50 km/h dort gefahren (was an der Rosengartenstrasse nicht nötig ist).» Und da die Trams 43 Meter lang seien und Trolleybusse nur 25, böten sie auch mehr Platz. «Dazu kommt der deutlich höhere Komfort für unsere Kundinnen und Kunden in einem Schienenfahrzeug. Freundliche Grüsse, Guido Schoch».

Steilste Tramlinie

Über diese Replik hinaus möchte der VBZ-Direktor keine Auskunft geben. Das passt zur Kommunikationspolitik des Zürcher Stadtrats, der das Rosengartenprojekt zwar befürwortet, sich bei der Abstimmung aber sehr zurückhaltend gibt.

Ob man nun von 8 oder 9 Prozent Gefälle ausgeht: Die Rosengarten-Tramlinie wäre die steilste der ganzen Stadt Zürich. «Die steilsten Stellen betragen beim Zoo (Abschnitt Zoo bis Zürichbergstrasse) 7,5 Prozent», heisst es seitens der VBZ, «und beim Albisgüetli (Abschnitt Albisgüetli bis Strassenverkehrsamt) 7,7 Prozent.» Die Maximalgeschwindigkeit sei dort 24 km/h. Die Frage, ob es bei Tramlinien mit besonders starken Steigungen öfter Probleme – Pannen oder Verspätungen – als bei anderen gebe, konnte man bei den VBZ nicht beantworten.