Jetzt leuchtet «Lucy» wieder über der Bahnhofstrasse

Sie ist wohl die bekannteste Weihnachtsbeleuchtung in Zürich und sorgt mittlerweile jedes Jahr für einen riesigen Menschenauflauf: Die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Bahnhofstrasse. «Lucy», die mit 23'100 LED-Lämpchen und 11'000 Kristallen die Bahnhofstrasse in ein besinnliches Licht hüllt, ist rund einen Kilometer lang und verbraucht «in der gleichen Zeit dieselbe Menge Strom wie ein Backofen, der Weihnachtsguetzli hervorbringt», wie es in einer Medienmitteilung von EWZ heisst.

In Zeiten der Klimakrise müsse man eigentlich sagen, dass auf Weihnachtsbeleuchtung gänzlich verzichtet werden soll, findet EWZ-Sprecher Harry Graf. «Sie gehört aber einfach dazu. Und wer das ganze Jahr Ökostrom und LED benutzt, kann ohne schlechtes Gewissen über die Festtage eine energieeffiziente Weihnachtsbeleuchtung verwenden.» Schlimmer sei es laut Graf, wenn man das ganze Jahr lang verschwenderisch mit Strom umginge.

Seit dem letzten Jahr wird für das Spektakel, bei dem Schätzungen der City-Vereinigung zufolge etwa 50'000 Besucher zusehen wollen, der Tramverkehr in der Bahnhofstrasse gesperrt. Es war der dringende Wunsch der City-Vereinigung, dass an diesem Abend die Trams umgeleitet werden. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Fast-Kollisionen.

#MeinLichtmoment auf Instagram

Dieses Jahr werden die Zürcher Weihnachtsbeleuchtungen bereits am Donnerstag, 21. November 2019, um 18 Uhr eingeschaltet und leuchten bis zum 6. Januar 2020. Auf öffentlichem Grund leuchten die Lämpchen täglich von 6.30 Uhr bis 8.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Am 24. und 25. Dezember 2019 sowie am 1. Januar 2020 leuchten die Lichter bis 1 Uhr und an Silvester bis 3 Uhr des folgenden Tages.

Weitere Lichterspektakel bietet etwa das Illuminarium im Hof des Zürcher Landesmuseums mit einer Winterwunderwelt aus Licht, Illumination, Illusion, Musik und Kulinarik. EWZ engagiert sich als einer der Sponsoren dieser Veranstaltung und lädt Menschen neu dazu ein, ihren schönsten Lichtmoment unter dem Hashtag #MeinLichtmoment auf Instagram zu teilen. Zu gewinnen gibts Eintrittskarten zum Illuminarium.

Zudem sind die Geschäfte in der Zürcher Innenstadt an diesem Abend für Besucherinnen und Besucher beim «Night Shopping» bis 22 Uhr geöffnet. Musikalische Darbietungen auf den Bühnen im Shop-Ville Zürich Hauptbahnhof, am Rennweg, am Löwenplatz, in der Bärengasse, am Stadelhoferplatz und am Hirschenplatz sorgen für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. (red)