Jetzt müssen Autofahrer vom Gas

Ab heute Dienstagabend, 3. Juli 2018, testet die Dienstabteilung Verkehr (DAV) auf vier überkommunalen Strassenabschnitten die Wirkung von Tempo 30 während der Nacht. Gemäss Medienmitteilung soll dabei geprüft werden, ob mit der Temporeduktion die Lärmemissionen abnehmen. Der Testbetrieb dauert drei Monate. Tempo 30 gilt ab 22 Uhr bis 6 Uhr auf diesen vier Strecken:

Albisstrasse auf dem Teilstück zwischen Mutschellenstrasse und Dangelweg

Hardstrasse zwischen Hardplatz und Albisriederplatz

Dübendorf-/Winterthurerstrasse zwischen Tramhaltestelle «Probstei» und Gasthof «Hirschen»

Am Wasser/Breitensteinstrasse von der Europabrücke bis zum Wipkingerplatz

Die nächtlichen Tempotests sind möglich, nachdem die im Januar 2014 publizierten Verkehrsvorschriften im September 2017 mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts rechtskräftig wurden. Während der Versuchsphase wird das DAV weiterführende Messungen zu Fahrzeugmengen, Geschwindigkeiten und Lärmpegel durchführen, um Vergleichswerte zu erhalten.

Sinnvoll, aber nicht genug

Markus Knauss, Co-Geschäftsführer des VCS Zürich, erachtet den Versuch als sinnvoll. Er geht ihm aber nicht weit genug. «Nach über 30 Jahren muss der Stadtrat nun endlich Lösungen für die rund 120'000 Lärmbetroffenen in der Stadt finden, die eben noch keine wirksame Lärmschutzmassnahme erhalten haben», sagt er.

An Tempo 30 auf den zahlreichen Strassen, die mitten in Wohnquartieren liegen, führe kein Weg vorbei, so Knauss. «Auch tagsüber hat die Geschwindigkeitsreduktion viele positive Wirkungen – insbesondere punkto Verkehrssicherheit.»

Mauro Tuena, Präsident SVP Stadt Zürich, bezeichnet den Test wiederum als «Pseudoversuch», mit dem die Stadtregierung ihrem erklärten Ziel, in der Innenstadt flächendeckend Tempo 30 einzuführen, näher kommen wolle. «In den Wohnquartieren mach das Sinn, nicht aber auf den Hauptverkehrsachsen. Dort sind die Einschränkungen zu gross und die Lärmbelastung nimmt mit der Temporeduktion nur marginal ab», sagt Tuena. (Tages-Anzeiger)