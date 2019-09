Am Samstag nahm ich die S-Bahn zum Flughafen. Ich besuchte Angehörige in Kloten und kam mir etwas fremd vor im Gedränge der Reisenden und Rollkoffer – die Herbstferien haben in anderen Kantonen ja schon angefangen. Mal ganz abgesehen von der Klimafrage, kann ich mir wenig Orte vorstellen, wo ich jetzt für zwei Wochen hinfliegen will; es macht mich melancholisch, wenn die Strände einsam werden.

Ein Mann und eine Frau standen mit ihrem Gepäck bei der Waggontür, beide Mitte vierzig, Schweizer Mittelstand. Er hatte ein rundes, lustiges Gesicht, sie wirkte abgekämpft; etwas steif hielt sie sich am Türgriff fest, in Schonhaltung, das Knie seitlich abgeknickt. «Tut mir leid», hörte ich ihn sagen. Sie antwortete nicht. Dicke Luft, dachte ich. Sie schien unerreichbar, verletzt.

Ein Bub, etwa 13, zwängte sich zwischen die beiden, er hatte die munteren Augen des Vaters. «Jetzt musst du mir auch noch auf den Fuss stehen!», sagte die Frau. «Stimmt gar nicht», gab der Bub zurück. Der Vater blieb ruhig, er schien überfordert, seine Frau so unnahbar, so elend. Mein Gott, die Ferien fangen gut an, dachte er vielleicht. Der Bub lehnte sich gegen die Tür des Waggons, «komm da weg!», sagte sie zu ihm, «ich habe Angst, dass du rausfällst.» Alles schien sie zu stören.

«Sie schaute aus dem Fenster, wieder allein in ihrer Welt.»

«Die Tür geht doch nicht auf», murrte der Bub. Auf einmal rief der Vater «whoop, whoop!» und tat so, als würde die Schiebetür tatsächlich aufgehen und ein Luftzug den Buben hinausziehen, wie in einem Trickfilm. «Whoop, whoop!» machte er noch einmal, und blitzschnell zog er den Jungen am Kragen wieder in den Waggon. Die Frau lächelte ganz leicht. «Dass du den Fuss gebrochen hast», sagte der Bub grinsend zur Mutter, «das war ein guter Witz.» Jetzt wurde mir klar, wahrscheinlich war ihr der schwere Rollkoffer auf den Fuss gekippt.

«Weisst du, wie dünn ein Fussknochen ist?», empörte sie sich, aber schon etwas entspannter. Der Mann strich ihr über den Kopf und legte kameradschaftlich den Arm um ihre Schulter. «Der Reissverschluss ist offen», sagte sie und nestelte an seinem Rucksack. Der Bub begann über Fussball zu reden, und der Vater machte pflichtbewusst mit, obwohl er lieber die Frau an sich gedrückt hätte, wer weiss. Sie schaute aus dem Fenster, wieder allein in ihrer Welt. Da fuhr der Zug im Flughafen ein. «Wir brauchen ein Wägeli», sagte er. Beim Aussteigen sah ich, wie sie sich an den parkierten Gepäckwagen zu schaffen machte, während er die Koffer aus dem Zug hievte. Whoop, whoop!