Jetzt stehen die Frauen im Rampenlicht

Eine Medienkonferenz inmitten einer Baustelle? Nicht alltäglich, aber im konkreten Fall hochinteressant – weil man auf den Tag genau 104 Jahre nach der Eröffnung quasi live dabei sein kann, wie das Cabaret Voltaire ein neues «Design» bekommt: Der Hauptsaal wird künftig mit dem rauen Charme unverputzter Wände kokettieren, dazu erhält er rote Vorhänge und Sitzbänke sowie ein überdimensioniertes grünes Raumgestaltungstuch. Alle Durchgänge werden blau, die Krypta im Untergeschoss, bislang eine Art Darkroom mit heroischen Wandgemälden, bekommt einen beige-weissen Anstrich, da sie fortan als Ausstellungsraum dienen soll.

Diese Verwandlung in eine dadaistische Villa Kunterbunt ist keiner kindlichen Tollerei entsprungen, vielmehr basiert sie auf der Farbgebung des originalen Dada-Geburtshauses von 1916 – da die von Marcel Janco erstellte und einzig bekannte farbige Abbildung der damaligen Räumlichkeiten jedoch verschollen ist, hat man sich auf Beschreibungen abstützen müssen, wie die neue künstlerische Direktorin Salome Hohl erläutert.

Die Spiegelgasse 1 wird sich aber nicht allein optisch verändern: So lädt im Erdgeschoss künftig eine hochkarätige Dada-Bibliothek zur Wissensvertiefung ein, Kaffee und Tee werden da ebenfalls serviert, bisweilen gar vom neuen Leitungsteam höchstpersönlich – sowohl Hohl als auch Geschäftsführerin Esther Widmer haben vor, je einen Bürotag in die Bibliothek zu verlegen. Ambitioniert ist das Vorhaben, das Cabaret Voltaire ab der Neueröffnung vom 13. März ganztags zu betreiben – mit dem Ziel, den oberen Hauptraum auch als Lese- oder Schreibzimmer, Innehalteoase oder Begegnungsort zu etablieren.

Auftakt mit Emmy Hennings

Kommen wir zum Programm. Da löst Salome Hohl ein, was sie in einem Interview mit dem TA nach ihrer Ernennung letzten August ankündigte: Die grossen Dada-Damen werden endlich aus dem historisch überlangen Männerschatten treten! Zuerst gilt das für Emmy Hennings, neben Hugo Ball Mitbegründerin der Künstlerkneipe in Zürichs Altstadt und da als Kabarettistin omnipräsent, als genuine Künstlerin und Schriftstellerin indes bis heute verkannt.

Zu Ausstellungsehren kommt später im Jahr auch SophieTaeuber-Arp, deren Antlitz Frau und Herr Schweizer von der letzten 50-Franken-Note her kennen: «Alles, was man über sie weiss, weiss man von Hans Arp – nun darf sie bei uns anhand ihrer Briefe selber reden.» Pointiert wird der weibliche Fokus durch die für März 2021 geplante Ausstellung zu Vaginal Davies, welche Hohl mit dem verheissungsvollen Satz charakterisiert: «She was to punk for the gays and to gay for the punks.»

Neben den grossen Schauen sind es vor allem die fix am Dienstagabend stattfindenden Dada-Soireen, die für Lust und Laune, aber auch mal für Irritation und Konfusion sorgen sollen – durch Humoranalysen, einen Lenin-Abend, Feuilletonrunden und vieles mehr.

Eröffnungswochenende 13. bis 15. März. www.cabaretvoltaire.ch