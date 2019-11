Juch-Baracken bleiben «vorerst» besetzt

Transparente versperren den Blick auf die Baracken, wo noch bis vor wenigen Wochen Asylbewerberinnen und -bewerber untergebracht waren: «Besetzt» und «Oises Dihei» ist da zu lesen. Seit dem Donnerstagnachmittag nehmen Aktivistinnen und Aktivisten das derzeit unbenutzte Juch-Areal in Beschlag, das eingeklemmt zwischen Industriegebiet, Autobahn und der Baustelle für die «Swiss-Life-Arena» in Altstetten liegt.

Für ebendiese Verfahren betrieb die Asylorganisation Zürich (AOZ) in der ehemaligen Gastarbeiterunterkunft in Altstetten seit 2014 und noch bis im September im Auftrag des Bundes eine Testunterkunft. Das Areal werde «vorerst» nicht geräumt, schreibt die AOZ heute Freitagnachmittag in einer Mitteilung. «Wir sind total überrumpelt worden», sagt Direktor Thomas Kunz. Noch am Donnerstagmittag sei ein Mitarbeiter auf dem Areal gewesen, am Nachmittag war es bereits besetzt.

Die laufende Planung für die künftige Nutzung des Areals werde aber unabhängig von der aktuellen Situation weiterverfolgt. Die AOZ brachte in ihren Baracken auf dem Juch-Areal schon vor 2014 jahrzehntelang Asylbewerberinnen und -bewerbern für die Stadt Zürich unter. Das wolle man auch in Zukunft wieder, sagt Kunz. Das Gelände mietet AOZ von der Stadt.

Mit Transparenten verhängte Gitterzäune: Die Besetzer lassen zurzeit niemanden aufs Gelände. Foto: Dominique Meienberg

Die Besetzung verhindere aktuell einzig die genauere Beurteilung von Sicherheitsrisiken, die in der vergangenen Woche festgestellt worden seien. «Ein Gebäude senkt sich ab – wahrscheinlich wegen der benachbarten riesigen Baustelle für das neue ZSC-Stadion», sagt Thomas Kunz. Man werde die Besetzerinnen und Besetzer über die Risiken informieren.

Kein zweites Koch-Areal

Seit Ende 2018 hatte die AOZ die Hälfte der damals rund 300 Asylbewerber des Testbetriebs in der Messehalle 9 in Oerlikon untergebracht, weil zwei Baracken dem neuen ZSC-Stadion weichen mussten. Diese 150 Asylbewerber sind gestern ins neue Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse gezogen. Die bis vor kurzem in den Baracken auf dem Juch-Areal untergebrachten Asylsuchenden sind seit Anfang September im Bundesasylzentrum Embrach einquartiert.

Die FDP der Stadt Zürich forderte den Stadtrat heute auf, das Areal sofort zu räumen. Man habe keinerlei Verständnis dafür, dass dies nicht bereits geschehen sei, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Es könne nicht sein, dass im Kreis 9 neben den Koch-Areal ein weiterer rechtsfreier Raum entstehe. Die FDP kritisiert auch die Haltung des städtischen Finanzvorstehers Daniel Leupi. Als Eigentümervertreter müsse er Strafanzeige einreichen.