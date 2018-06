Jüdische Schule steht vor dem Aus

Rund 900 jüdische Kinder und Jugendliche besuchen in Zürich eine von zehn Privatschulen. Für einige Schülerinnen und Schüler ist die Zukunft höchst ungewiss. Vor allem Schulen mit einer streng-orthodoxen, sprich stark religiösen Ausrichtung sind betroffen. Etwa die ­Jeschiwe Ketane – eine Sekundarschule für männliche Jugendliche in Zürich-Wiedikon.

Gemäss einem Bericht der Zeitung «Zürich West» ist die Schliessung der Schule beschlossene Sache. Die 7. Klasse soll ab kommendem Schuljahr in die Primarschule Talmud Toire integriert werden. Die 8. Klasse werde noch für ein Jahr unterrichtet, ehe die Jeschiwe Ketane auf das Schuljahr 2019/20 ganz verschwinden soll. Der Grund für die angebliche Schliessung: Die Schule könne die kantonalen Vorgaben für den Lehrplan nicht erfüllen. Dieser schreibt ein Zweidrittel-Kontingent für profane Fächer vor. Etwa Mathematik, Französisch- oder Englischunterricht. Der Schule fehle das Geld, um dafür geeignetes Lehrpersonal einzustellen.

Knapp 50 männliche Jugendliche werden unterrichtet

Die Schulleitung war vergangenen Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Eine gut unterrichtete Quelle bestätigt dem TA jedoch, dass die Schule in argen Schwierigkeiten steckt. Es werde aber weiter nach einer Lösung gesucht, eine Schliessung sei noch nicht beschlossen. An der Jeschiwe Ketane werden knapp 50 männliche Jugendliche unterrichtet. Es handelt sich um Mitglieder der beiden ultraorthodoxen Gemeinden, die in Zürich seit Jahrzehnten verankert sind: die Israelitische Religionsgemeinschaft (IRGZ) und die Agudas Achim – Vereinigung der Brüder. Beide Gemeinden ­sehen das intensive Thora-Studium als Mittel zum Selbsterhalt und grenzen sich teilweise bewusst gegen weltliche Einflüsse ab.

Dieser Spagat zwischen Selbsterhalt und gesellschaftlicher Integration bringt die Gemeinden zunehmend in Schwierigkeiten. Bereits 2010 bekamen vier orthodoxe Schulen vom kantonalen Volksschulamt eine siebenjährige Ausnahmebewilligung. In dieser Zeit sollte das Lehrpersonal die vorgeschriebenen Qualifikationen nachholen können. Dieses Ziel hat die Jeschiwe Ketane offenbar als einzige Schule nicht erreicht. Zudem sei die Anzahl der vorgeschriebenen Wochenlektionen nach Lehrplanunterricht deutlich zu tief, wie das Volksschulamt der Regionalzeitung «Zürich West» bestätigt. (Tages-Anzeiger)