Jung, ungebunden und fruchtbar

Die digitale Zeitreise

Die Grossstadt Zürich feiert in diesem Jahr ihren 125-jährigen Geburtstag. Am 1. Januar 1893 trat die erste Stadterweiterung in Kraft und Zürich wurde um elf Nachbargemeinden vergrössert: Aussersihl, Enge inklusive Leimbach, Fluntern, Hirslanden, Hottingen, Oberstrass, Riesbach, Unterstrass, Wiedikon, Wipkingen und Wollishofen. Mit einem Schlag hatte Zürich viermal mehr Einwohner – nämlich 120’000.



Welche Auswirkungen dieser Schritt auf die weitere Entwicklung Zürichs hat, zeigt die Stadt auf ihrer Website in einer digitalen Zeitreise durch die Geschichte. Monatlich wird ein Themenbereich aufgegriffen und die Veränderungen der letzten 125 Jahre in Bildern, Statistiken und Grafiken illustriert. Tagesanzeiger.ch/Newsnet nimmt diese Serie in loser Folge auf. (tif)