Junge Demonstranten streiken fürs Klima

In der City sind derzeit junge Demonstranten unterwegs: Schülerinnen und Schüler streiken fürs Klima. Der Trupp ist um 9 Uhr vom ETH-Hauptgebäude losgezogen. Bisher sei alles friedlich verlaufen, heisst es bei der Stadtpolizei Zürich.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Schüler, Studierende und Lernende der Aufforderung von Greta Thunberg, einer jungen schwedischen Klimaaktivistin, folgen und ihre Forderungen nach einer nationalen Ausrufung des Klimanotstandes auf die Strasse tragen.

15 Tram- und Buslinien umgeleitet

An den ersten Streiks im Dezember 2018 nahmen über 4000 Menschen in Basel, Bern, St. Gallen und Zürich teil. Für heute werden über 6000 Teilnehmende erwartet, die in 15 Schweizer Städten demonstrieren, denn den bisherigen Städten haben sich neun weitere angeschlossen.

Der Demonstrationsumzug sorgt für Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Auf den VBZ-Linien 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 31, 32 und 46 kommt es zu Umleitungen und es muss mit längeren Reisezeiten gerechnet werden. (tif)