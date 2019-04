Kino, Pop und Popcorn

Langsam füllt sich der abgedunkelte Raum mit Menschen und dem Duft von Popcorn. Ein leises Murmeln ist zwischen den Sitzreihen zu hören, während auf der Leinwand die Werbedias zu sehen sind. Ein ganz normaler Kinoabend nimmt seinen Anfang. Zumindest war es bisher so. In den Zürcher Kinos Houdini, Kosmos, Riffraff und Xenix wird es ab dem 25. April etwas anders laufen: Sie zeigen Musikvideos vor den Filmvorführungen.

Hinter diesem Novum steht das Projekt Cinepop, das Sarah Palin, Ella Ronen und Brandy Butler vom Thinktank Mino Collective entwickelt haben. Alle drei Monate wollen die drei Frauen neue Musikvideos auf die Leinwand bringen. Jeder Clip dauert maximal fünf Minuten, und in jedem Kino werden sie nach einem anderen Schema ausgestrahlt. «Nicht alle Kinos zeigen sämtliche Videos, aber alle sieben sind irgendwo in den Kinos zu sehen», erklärt Butler.

Strenge Auswahlkriterien

Bei der Wahl der Clips verfolgen die Frauen des Kollektivs bestimmte Grundsätze. Sie stammen nicht nur allesamt von Zürcher Künstlerinnen und Künstlern, die Cinepop-Initiantinnen achten auch auf eine ausgewogene Gender- und Ethnienzusammensetzung der Gruppen und auf möglichst unterschiedliche musikalische Stilrichtungen.

Dieser Clip soll in der ersten Runde von Cinepop gespielt werden: «Hang» von der Zürcher Künstlerin Big Zis. (Quelle: Youtube/Big Zis)

Dass es trotz der strengen Kriterien irgendwann schwierig werden könnte, Musikerinnen und Musiker für die Weiterführung des Projekts zu finden, glaubt Butler nicht. Im Gegenteil: Die Zürcher Musikkultur sei ausgesprochen vielschichtig. Zudem hätten sie schon kurz nach der Lancierung des Projekts diverse Anfragen erhalten, wo man sich für die nächste Runde anmelden könne. «Das Cinepop-Projekt ist aber kein Wettbewerb, für den man sich bewirbt», sagt Butler. Es werden jedes Mal neue Leute darüber mitentscheiden, welche Videos als Nächstes gezeigt werden. «Aber wir vom Mino Collective werden den Prozess sicher weiter begleiten, schliesslich ist Cinepop unser Baby.»

Cinepop als Vernetzung

Ziel des Projekts ist es, die musikalische Vielfalt von Zürich dem Kinopublikum zu präsentieren und gleichzeitig dazu beizutragen, neue Vernetzungsprozesse zwischen den kulturellen Einrichtungen der Stadt zu etablieren. «Es geht vor allem um Innovation», sagt Ella Ronen. «Die alten Modelle der Musikindustrie sind heute überholt. Mit Cinepop geben wir Stimmen Gehör, die bisher nur wenig Beachtung fanden, und bilden eine neue Community.»

Sarah Palin hofft, dass mit diesem Projekt der Respekt zwischen den Mitgliedern der Zürcher Kunstszene weiter wächst. «Es fühlt sich ungemein kraftvoll an, aus einer kleinen Gruppe wie unserer heraus Neues in Bewegung zu setzen.»

Ein weiteres Musikvideo, das in die Kinos kommt: «Hochwasser» von Frank Powers. (Quelle: Youtube/frankpowersmusic)

Die ersten sieben Musikclips stammen von Frank Powers («Hochwasser»), Linda Vogel («Prisoner»), Steiner & Madlaina («Wenn du mir glaubst»), None of Them («Hyenas on the Beach»), Odd Beholder («Coins»), Laskaar («Traición») und Big Zis («Hang»). Sie sind in den Zürcher Kinos Houdini, Kosmos, Riffraff und Xenix zu sehen.

(Tages-Anzeiger)