Kirschblüte in Zürich

Am Idaplatz im Stadtzürcher Kreis 3 möchte man im Moment gerne Stadtbiene sein. Während rundum bei den meisten Bäumen erst zaghaft die Knospen treiben, explodiert hier der Frühling. Fussgänger bleiben stehen, Velofahrer steigen ab, Autofahrer bremsen, kramen das Handy hervor und halten die Pracht fest.

Die Bertastrasse ist von über neunzig Kirschpflaum-Bäumen gesäumt: La vie en rose. Knallrosa, Hellrosa und hin und wieder ein Tupfen Gelb, wenn in einem Garten eine Forsythie blüht. An der Zurlinden- und Zentralstrasse schäumt es weiss: Hier blühen Zierkirschen.

Auch in Altstetten spürt Zürich den Frühling an gewissen Orten heftig: An der Rautistrasse und entlang der Eugen-Huber-Strasse blühen ebenfalls Zierkirschen – zuweilen kombiniert mit Magnolien, was dann eine Symphonie in Weiss-Rosa ergibt. Manchmal kommt ein Kleck Blau dazu: Himmel oder ein Kleber der Südkurve des FCZ.

Wo blüht es in Stadt und Kanton Zürich sonst noch besonders schön? Schicken Sie uns Ihre Bilder samt Ortsangabe an zuerich@tages-anzeiger.ch mit dem Betreff: Blühendes Zürich. (Tages-Anzeiger)