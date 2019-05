Klimaaktivisten planen neue Aktionen gegen drohende Flaute

Eigentlich sind die Klimaaktivisten erfolgreich. Sie konnten Menschenmassen mobilisieren, zum Umdenken bewegen und haben gerade in Zürich in kurzer Zeit viel erreicht – insbesondere auf politischer Ebene. Der Stadtrat will einen Grossteil der Forderungen aufnehmen und die Jugendlichen in die Arbeit einbinden, das Stadtparlament hat sich am Mittwoch zum Ziel Netto-null-2030 bekannt.

Und trotzdem sorgten sich die Klimaaktivisten in den vergangenen Wochen – gerade wegen des Erfolgs. Er schreit nach mehr. Er ist nur nachhaltig, wenn er Bestand hat. Nicht nur politisch, sondern auch in der Gesellschaft. Jeder Klimastreik muss eine Steigerung sein. Auch heute.

Bevölkerung ist gesättigt vom Thema

Doch langsam verebbt die Euphorie. Die Bevölkerung ist gesättigt vom Thema. Kommt dazu, dass viele schon vom Frauenstreik am 14. Juni reden. Zudem stecken viele der Aktivistinnen und Aktivisten derzeit in der Prüfungsphase.

An der letzten Klimademo Anfang April bekamen die Aktivisten die Sättigung erstmals zu spüren. In Zürich kamen bei angenehmem Wetter zwar erneut 15000 Demonstrierende, aber eben nicht mehr als beim vorhergehenden Umzug.

«Die Streikenden müssen erfahren, dass ihr Tun Wirkung zeigt. Sonst wenden sie sich ab.»Niklaus Scherr, AL-Urgestein

Schon damals sagte AL-Politurgestein Niklaus Scherr am Rande der Veranstaltung, streiken allein genüge nun nicht mehr. Er, der in Paris Ende der 60er-Jahre die Demonstrationen miterlebte, sprach von einer heiklen, aber wichtigen Phase. Es seien nun konkret ­geforderte Massnahmen nötig. «Die Streikenden müssen erfahren, dass ihr Tun Wirkung zeigt. Sonst wenden sie sich ab.»

Die Suche nach der breiten Masse

Deshalb trieb die Klimaaktivisten die Frage um: Wie schaffen wir es, dass unsere Anliegen Eingang in den Alltag einer breiten Masse von Menschen finden und diese etwas bewirken? Und wie machen wir weiter?

Die Zürcher Aktivisten wälzten Ideen, wie sie die Bevölkerung noch stärker für ihre Anliegen sensibilisieren könnten. Fernab von Websites und sozialen Medien im direkten Kontakt mit den Menschen. Die Jugendlichen dachten über offene Briefe nach. Die Möglichkeit von Bürgerversammlungen startet im Juli. Für den heutigen Streiktag setzte sich die Idee eines gedruckten Hefts durch. Es soll zu einer Stimme in der Medienlandschaft werden.

Angeregt hatten es die beiden Zürcher Aktivisten Nicola Siegrist, der neu für die SP im Kantonsrat sitzt, und Dominik Waser. «Die Klimastreikbewegung hat kein geringeres Ziel als das Schaffen einer neuen Gesellschaft. Von dieser möchten wir der Welt erzählen: ehrlich, bestimmt und nahbar», schreiben sie im Editorial.

Die letzte Zürcher Klimademo am 6. April in Bildern

48 Seiten und 10000 Exemplare umfasst die erste Ausgabe von «Netto.null». Unter den Voraussetzungen – in weniger als zwei Monaten haben es die Aktivsten geplant, erschienen im Verlag Jugend fürs Klima Zürich – kommt das Heft optisch professionell gelayoutet daher, und die Grafiken sind ein Hingucker. Inhaltlich bietet das Heft ein dichtes, vielfältiges Programm zum Thema Klima und Streik, etwa darüber, warum das Netto-null-CO2-Ziel aus naturwissenschaftlicher Sicht zentral ist.

­Mitgeschrieben haben bekannte Aktivisten wie der Wetziker Gymnasiast Jonas Kampus, aber auch WOZ-Redaktor Daniel Stern – selbstverständlich umsonst. Mit dem Verkaufspreis von 5 Franken wollen die Aktivisten die Druckkosten decken und das nächste Magazin finanzieren. Dieses soll dann am 27. September erscheinen.

Die Sommerpause nutzen die Aktivisten für ein Festival. Anfang August dreht sich auf der Stadionbrache Hardturm alles ums Klima.

Versammlungsort gesucht

Trotz all dieser Pläne bleiben einige Unbekannte. Zum Beispiel, wie sich die Bewegung künftig organisieren will. Manchmal dauert die Entscheidungsfindung nach dem Konsensprinzip zu lange. Noch fehlt den Aktivisten in Zürich ein Versammlungsort, der zugleich auch als Informationsstelle für Klimaanliegen dienen könnte.

Zuletzt stellt sich die Frage nach den finanziellen Mitteln. Noch sind die Aktivisten auf die Freiwilligkeit verschiedener Organisationen und Privatpersonen angewiesen. Und dann könnte sich auch bald einmal die Frage stellen, ob nicht diejenigen, die sich in der Bewegung stark engagieren, etwas verdienen sollten.

