Klimawandel in Zürichs Grossindustrie

Die Hardbrücke ist eine Demarkationslinie zwischen dem Öko-Zürich und einem ganz anderen Zürich. Richtung See leben jene Menschen, deren Vertreter kürzlich beschlossen haben, den CO 2 der Stadt bis 2030 auf null zu senken. Auf der anderen Seite steht der grösste private Industriebetrieb Zürichs, der sein Geld im CO2-Business verdient. MAN Energy Solutions, früher Escher-Wyss, ist einer der drei weltweit führenden Player in der Gasförderung.

Was die bald 900 Arbeiter von MAN in den denkmalgeschützten Hallen zwischen Schiffbau und Puls 5 herstellen, auf einer Fläche von fünf Fussballfeldern, hat «nichts mit CO2-Neutralität zu tun», wie der abtretende Direktor Hans Gut einräumt. Genauer gesagt: noch nichts. Denn die Zürcher MAN-Sparte befindet sich im raschen Wandel.

Das Jahr 2030 soll auch am Escher-Wyss-Platz eine Zäsur sein. Bis dahin werde «ein Grossteil des Geschäfts im nachhaltigen Bereich stattfinden», sagt Patrik Meli, der im September Guts Nachfolge antritt. Der neue Firmenname nimmt es vorweg. Hiess der Zürcher Zweig von MAN bis vor einem Jahr noch «Diesel & Turbo», verspricht er jetzt «Energielösungen».

Gigant auf dem Meeresboden

Stellvertretend für den Wandel stehen zwei neue Produkte, die unterschiedlicher kaum sein könnten – obwohl beide auf der alten Spezialität der Firma beruhen: auf Kompressoren. Das erste ist ein Apparat von der Grösse des Opernhauses, der seit drei Jahren auf dem Grund des Nordmeers vor der Küste Norwegens seine Arbeit verrichtet. Dieser Koloss aus Stahlrohren und Maschinen ist der Stolz der Leute bei MAN: die weltweit erste Unterwasser-Kompressorstation.

Vereinfacht gesagt, macht sie das Gleiche wie eine Bohrplattform, nur auf dem Meeresgrund statt auf der Oberfläche. Sie ist also näher an der Quelle, was laut Gut den Vorteil hat, dass sich das Gas dadurch länger ausbeuten lässt, bei geringeren Investitionskosten. «Wir sind die Einzigen, die so was am Laufen haben», sagt er. Seit über drei Jahren ist die Unterwasserstation für Norwegens Staatskonzern Equinor im Betrieb.

Die zweite Neuentwicklung hat nichts mehr mit fossilen Brennstoffen zu tun. Es handelt sich um ein System, das auf einen Schlag zwei der grössten Probleme zu lösen verspricht, die sich mit der Energiewende stellen. Einerseits, dass die Strommenge aus Wind- und Solaranlagen stark schwankt und dadurch die Netzstabilität bedroht ist. Andererseits, dass fast 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen durch Heizen und Kühlen verursacht werden.

Patrik Meli ist ab September der neue Chef bei MAN. Foto: PD

Das sogenannte ETES-System, das MAN mit ABB entwickelt hat, funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank. Mit überschüssigem Strom wird ein Kompressor angetrieben, der CO 2 in einen Druckbehälter pumpt. Dabei entsteht Wärme, die in Wassertanks gespeichert wird und sich zum Heizen verwenden lässt. Das abgekühlte CO 2 , das immer noch unter Druck steht, wird nun dekomprimiert, wobei das Gegenteil passiert: Es entsteht Kälte, die in Form von Eis gelagert oder verwendet werden kann.

Das System lässt sich bei Bedarf umkehren, dann wird thermische Energie in elektrische umgewandelt – man gewinnt Strom zurück. Der Anteil Energie, der dabei verloren geht, ist laut Gut und Meli vergleichbar mit einem Speicherkraftwerk, das mit überschüssigem Strom Wasser in einen Stausee pumpt: rund 50 Prozent.

In Belfast statt in Zürich

Meli glaubt, dass solche ETES-Systeme besonders in den Grossstädten der Zukunft eine Lösung sein könnten, als dezentrale Einheiten. «Sie könnten problemlos einen Teil von Zürich mit Wärme und Kälte versorgen», sagt er. Ein Pilotversuch vor Ort ist allerdings zur Enttäuschung der MAN-Leute gescheitert – unter anderem an «sehr rigiden Vorschriften», wie Gut sagt.

Ein grosses Datenzentrum in Zürich-West, dessen Server viel Wärme erzeugen, zeigte sich am neuen System interessiert. Als Problem erwies sich aber, dass die unterirdischen Wassertanks unter dem Grundwasserspiegel zu liegen gekommen wären. Deshalb habe sich das kantonale Amt für Wasser (Awel) eingeschaltet. Dort ist der Fall zwar nicht aktenkundig, aber das betreffende Gebäude stehe tatsächlich in einer Wasserschutzzone.

Die Zürcher MAN wird ihr erstes System der Zukunft deshalb nicht vor Ort realisieren, sondern im Ausland. Voraussichtlich in einem Spital in Nordirland. (Tages-Anzeiger)